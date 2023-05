Wetter in NRW: Fällt der Frühling komplett ins Wasser? Experte deutlich – „Mein lieber Mann“

Frühling, wo bist du? Das Wetter in NRW ist kalendarisch längst im Frühling angekommen, doch so richtig warm wird es selbst bis Mitte Mai noch nicht. Stattdessen „erfreut“ grauer Himmel und regelmäßiger Regen die Menschen in NRW. Dabei fängt doch bald schon die Urlaubssaison an.

Und so richtig besser wird das Wetter in NRW auch in den nächsten Tagen, vermutlich sogar bis Ende Mai nicht. Heißt im Klartext weiterhin: Jacke anziehen, Regenschirm parat haben und lieber nicht zu viele und zu lange Outdoor-Aktivitäten planen!

Wetter in NRW: Fällt der Frühling komplett ins Wasser?

Die ganz große Befürchtung: Der Frühling könnte komplett ins Wasser fallen! Diplom-Meteorologe Dominik Jung (43) spricht auf auf seinem Youtube-Kanal „wetternet“ Klartext, sagt: „Mein lieber Mann! Der Mai wird regelrecht durchflutet vom Regen!“ Zwar sei es im Osten Europas trocken und sonnig. Doch umso härter hat es den Westen und damit auch NRW erwischt.

Jung weiter: „Binnen 24 Stunden regnet es durchschnitt sehr viel, mehr noch als im Mai üblich. Dieser viele Regen ist gerade für die Landwirtschaft ein großes Problem. Es regnet und regnet und regnet. Was Landwirte letztes Jahr gern gehabt hätten, ist jetzt ein Problem. Die oberen Bodenschichten sind viel zu nass, während die unteren mehr Wasser vertragen könnten.“

Wetter-Experte: „Es regnet und regnet und regnet“

Wer aber mit Regen klar kommt und lieber Wärme haben will, kann sich „freuen“. Denn Jung macht dann doch etwas Hoffnung: „Immerhin ist der Regen etwas wärmer geworden. Die Temperaturen bewegen sich im Westen zwischen 13 und 16 Grad, es ist also alles andere als warm, aber auch nicht mehr so kalt. Dazu kommt immer wieder Regen. Richtig schön ist was anderes!“ In den nächsten Tagen soll es dann doch ein Ticken wärmer werden, vor allem am Wochenende.

Jung: „Am Wochenende ist das Land zweigeteilt, der Osten kann sich über Sonne freuen, der Westen allerdings noch immer mit nassem Wetter. Die Tiefs kommen von Westen herangezogen, zum Teil wird es kräftige Schauer und Gewitter werden.“ Am Muttertag (Sonntag, 14. Mai) werde es ähnlich bleiben, der Montag (15. Mai) dann aber wieder wechselhaft: „Schauer, Dauerregen und zwischendurch auch Gewitter. Da kommt einiges an Regen runter. Es wird auch die ganze nächste Woche so weiter dümpeln!“ Keine gute Aussicht…