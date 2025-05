Wetter in NRW: Experte mit schlechten Nachrichten – „Irgendwas im Busch“

Eines ist mittlerweile sicher wie das Amen in der Kirche: Das Wetter in NRW war im März und April super trocken.

Auch der Mai scheint weit von Regenschauern entfernt zu sein. Meteorologe Dominik Jung wird nach einem genauen Blick auf die Wetterkarte für NRW jetzt eindeutig – er warnt.

Wetter in NRW: Mai bleibt weiterhin trocken – Experte warnt

Der für einige Tage zuvor angekündigte Regen trifft jetzt vor allem im Osten ein. Dort kommt es zu Niederschlägen von 30 bis 50 Litern pro Quadratmeter. Und in NRW? Von diesen Schauern ist dort nichts zu sehen, denn Köln, Essen, Duisburg und Co. „bekommen bis Sonntag weiterhin überhaupt nichts ab“. Somit ist klar: „Es bleibt trocken.“ Wetter-Experte Dominik Jung fügt hinzu: „Es ist irgendetwas im Busch.“

Damit meint der Meteorologe, dass das Monatssoll an „Regentagen gerade einmal zu 16 Prozent erfüllt“ ist. Die Sonnenscheindauer liegt hingegen bereits bei 116 Stunden, was 58 Prozent entspricht. Und die Sonne hat offenbar noch lange nicht genug, denn auch in den nächsten Tagen soll es weiter sonnig bleiben. Sichtlich besorgt, betont er: „Es ist der trockenste Frühling seit 1861.“

Und genau das könnte problematisch werden: Ein trockener Frühling kann im Sommer wie ein Brandbeschleuniger wirken, da er den klimatischen Grundstein für Hitzewellen legt. Es könnte zudem der Auftakt zu einem neuen Wetterextrem in Deutschland sein.

Denn auf trockene Frühjahre folgten häufig besonders extreme Sommermonate. Temperaturen über 35 Grad Celsius wären dann keine Ausnahme mehr, sondern träten über Wochen hinweg regelmäßig auf.

Wie rette ich meinen Garten bei der Hitze? Tipps & Tricks

Und nicht nur Mensch und Tier japsen bei dieser anstehenden Hitze, auch die Pflanzen leiden. Aus diesem Grund sollte man einiges beachten, damit Büsche, Blumen und Gemüsepflanzen nicht eingehen. So sollten die Pflanzen vor allem frühmorgens gegossen werden, da das abendliche Gießen Schnecken anlocken kann.

Außerdem raten Gartenexperten, den trockenen Boden mit einer Hacke aufzulockern. So verdunstet weniger Wasser. Ganz nach dem Motto: „Einmal hacken spart zweimal gießen.“