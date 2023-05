Wetter in NRW: Experte mit heftigem Fazit – „Das ist schon richtig extrem“

Dauerregen, Starkregen, noch mehr Regen. Ja, das Wetter in NRW ist zurzeit extrem. Doch nicht nur die massiven Regenfälle versetzen Meteorologen ins Staunen.

+++ Wetter in NRW: Experte schlägt Alarm – „Man mag es kaum glauben“ +++

Auch zeigt sich der Frühling in diesem Jahr von einer ganz ungewohnten Seite. So weit ist das Wetter in NRW seit Jahren nicht mehr von der Norm abgewichen.

Wetter in NRW: Frühling viel zu nass

In den letzten Jahren war es im Frühling oft zu trocken. Dieses Jahr fällt das Frühjahr allerdings sehr feucht aus. „März zu nass, April zu nass und auch der Mai geht baden“, merkt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ an. Besonders der Westen ertrinkt zurzeit in den Wassermassen.

Der Experte spricht von einer „markanten Wettergrenze“ zwischen der Sonne im Westen und dem wolkenverhangenen Himmel im Westen. Auch am Dienstag (9. Mai) herrscht dort wieder Dauerregen. Das reicht schon so weit, dass kleinere Bäche erneut überlaufen und Keller volllaufen können. Weil das Erdreich nun richtig durchgefeuchtet ist, besteht zudem akute Erdrutsch-Gefahr.

Frühling hat schlechte Karten

„Die Wetterlage bleibt brisant“, schließt Jung mit Blick auf die vorausgesagten Regensummen bis zum 25. Mai. Dieses seien „immens“. Gleichzeitig sei ein „stabiles Frühlingshoch“ nicht in Sicht. „Das haben sich die meisten von uns sicher anders vorgestellt. In diesem Jahr fällt das freundliche Frühlingswetter komplett aus. Immer wieder fällt Regen, Regen und nochmals Regen.“ Und der fällt immer wieder an der gleichen Stelle – im Westen.

Der Frühling 2023 konnte bisher noch mit keinem langanhaltenden Hoch glänzen und dabei neigt er sich zumindest kalendarisch bereits dem Ende zu. „Zum ersten Mal seit 2008 gab es im April nicht den ersten Sommertag des Jahres. Das ist schon richtig extrem“, meint der Experte. Erst im Mai wurde es warm und auch nur kurz und knapp.

Wer jetzt allerdings auf mehr hofft, den muss Jung enttäuschen. „In den kommenden Tagen sind Sommertage weiterhin Mangelware. Selbst bis Ende Mai wird es kaum deutlich wärmer werden“, erklärt der Meteorologe. Mehr hierzu erfährst du in seinem YouTube-Video.