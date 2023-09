„Essen on Ice“ in Essen mit gewaltiger Veränderung! Dieses Detail sorgt für Verwirrung

„Essen on Ice“ ist Schnee von gestern. Doch das heißt keinesfalls, dass Schlittschuhläufer in Essen das Nachsehen haben. Ganz im Gegenteil!

„Essen on Ice“ wird zum „Essener Wintertraum“ und sorgt mit einigen Änderungen für Vorfreude. Wäre da nicht dieses merkliche Detail, das Verwirrung stiftet.

„Essen on Ice“ verwandelt sich in den „Essener Wintertraum“

Die Änderungen betreffen nicht nur den Namen, sondern auch die Dimension, auf der das Eis genutzt werden kann: 2.000 Quadratmeter auf zwei Ebenen. Laut einer Pressemitteilung der Essen Marketing GmbH (EMG) von Donnerstag (14. September) handelt es sich damit um die größte Eisbahn in ganz NRW. „Diese verläuft auf zwei Ebenen, was es in der Form in Deutschland kein zweites Mal gibt, Aussichtsplattform und Fotopoint inklusive“, heißt es weiter.

Doch nicht nur Schlittschuhläufer kommen auf ihre Kosten. Auf weiteren 2.500 Quadratmetern bietet der Wintertraum seinen Gästen vier Eisstockbahnen, ein Café für Pausen zwischendurch, das sich über zwei Etagen erstreckt, sowie ein Kinderkarussel für kleine Besucher.

„Essen on Ice“: Details sorgt für Verwirrung

Die Besucher müssen sich allerdings noch bis Anfang nächsten Jahres gedulden. Ab dem 12. Januar öffnet das Winterland seine Pforten und stellt seine Eislauffläche bis zum 10. März zur Verfügung. Der „Essener Wintertraum“ bringt Licht in die dunkle Jahreszeit.

„Mit unserem ‚Essener Wintertraum‘ werden wir alles dafür tun, dass die Besucherinnen und Besucher in der dunklen Jahreszeit fröhliche und unvergessliche Stunden in der Essener Innenstadt erleben werden,“ erklärt der Essener Schausteller Oliver Müller, der das neue Winterland verantwortet. Tickets für die Eislauf- und die Eisstockbahn, sowie Café-Gutscheine können bereits ab Mitte November erworben werden.

Doch der neue Name sorgt für Verwirrung. Der Name „Wintertraum“ mag vielen Besuchern bereits bekannt vor kommen. Doch nicht etwa von einer anderen Eislaufbahn, sondern von der gleichnamigen Winterwelt vom Phantasialand. Der dort betitelte „Phantastische Wintertraum“ hat natürlich nichts mit der Essener Eislaufbahn gemein.