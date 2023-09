Essen: Massenauflauf in Altendorf! Grund ist DIESE Neueröffnung

Auf der Altendorfer Straße gibt es aktuell einen Massenansturm. Um 14 Uhr am Mittwoch (13. September) hat hier ein Imbiss eröffnet und die Kunden stehen Schlange.

+++ Essen: Streit eskaliert! Junger Mann zusammengeschlagen ++ Polizei sucht DIESE Männer +++

Mehrere Hundert Personen sollen sich seit dem frühen Nachmittag hier die Beine in den Bauch stehen. Der Grund ist die Neueröffnung einer neuen Filiale einer äußert beliebten Imbiss-Kette in Essen.

Essen: Döner-Imbiss eröffnet mit Aktion

Um 14 Uhr hat das „Haus des Döners“ auf der Altendorfer Straße im gleichnamigen Stadtteil eröffnet. In der Innenstadt gibt es bereits eine Filiale, die hier voll eingeschlagen hat. Ähnlich sieht es in Altendorf aus.

Auch aktuell: Essen und Bochum: Städte mit dringender Warnung – es betrifft alle Pendler!

Denn zur Eröffnung verkaufen die Mitarbeiter hier – wie man es bereits kennt – einen Döner für einen Tiefpreis. Gerade einmal 1 Cent müssen die Kunden für das beliebte Fast-Food-Gericht bezahlen. Kein Wunder, dass das zahlreiche Menschen anlockt.

Die Schlange in Essen ist mehrere Meter lang. Foto: Justin Brosch/ ANC-NEWS

Kunden stehen Schlange für 1-Cent-Döner

Um noch einen Döner zu ergattern, bevor alles weg ist, stellen sich zurzeit hunderte Menschen vor dem „Haus des Döners“ an. Damit nicht wieder so ein Chaos passiert wie im vergangenen Jahr in Dortmund, hat man den Gehweg mit Flatterband abgesperrt. Denn die Altendorfer Straße ist vielbefahren und bei so vielen Menschen vor dem Geschäft könnte es ansonsten Verletzte geben.

Mehr Meldungen aus der Stadt:

Zuletzt hat das „Haus des Döners“ in Duisburg Ende Juli eine zweite Filiale in der Friedrich-Wilhelm-Straße eröffnet. Auch hier gab es die ein Döner für einen Cent Aktion. Unserer DER WESTEN-Reporterin war vor Ort und hat sich die Frage gestellt: Ist dieser Döner die stundenlange Wartezeit wert?