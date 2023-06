In Essen kam es am Sonntagabend (11. Juni) zu einem Großeinsatz von Polizei und Rettungssanitätern. Rund um den Ehrenzeller Platz in Altendorf bildete sich plötzlich eine große Menschenmenge, die Zeugen einer heftigen Schlägerei wurden.

Zwei Frauen aus Essen prügelten wild aufeinander los und setzten auch Schlagwerkzeuge ein. Auslöser soll ein Nachbarschaftsstreit gewesen sein, der jedoch schnell eskalierte.

Essen: Frauen gehen brutal aufeinander los

Gegen 17.56 Uhr ging ein Notruf bei der Polizei Essen wegen der großen Auseinandersetzung im Bereich Essen-Altendorf ein. Vor Ort mussten sich die Beamten erstmal einen Überblick verschaffen, denn am Ehrenzeller Markt fand wohl eine kleine Veranstaltung statt.

Ungewollt wurde auch die Schlägerei zu einem Unterhaltungspunkt für die Passanten, sodass die Polizei davon ausgeht, dass „nur“ die zwei Frauen wirklich aktiv am Kampf beteiligt waren. Die anderen Personen schauten lediglich zu.

Essen Großeinsatz am Ehrenzeller Platz.

Dabei setzten die Frauen auch Schlagwerkzeuge ein. Die gewaltbereiten Nachbarinnen haben wohl nach allem gegriffen, was sie in die Hände kriegen konnten. Einem Polizeisprecher zufolge nutzen sie wohl eine Art „Duschstange“ und eine „Holzlatte“ als Waffe. Bei der Auseinandersetzung wurde eine Frau verletzt und musste ins Krankenhaus. Nach der anderen Frau suchen die Beamten noch, sie flüchtete in eine unbekannte Richtung.

Im Rahmen des Einsatzes wurde auch ein herrenloser Mercedes AMG auf der Helenenstraße festgestellt und durchsucht. Jedoch weiß die Polizei noch nicht, ob der Wagen mit dem Tatgeschehen in Zusammenhang steht. Zu den weiteren Hintergründen ermittelt die Polizei noch.