Es ist das absolute Horror-Szenario aller Eltern. Ein Mitarbeiter einer Kita in Essen steht im Verdacht, sich an mehreren Kindern vergangen zu haben. Gleich drei Familien einer Essener Kita hatten den Verdacht geäußert, dass der Mann sich Kindern gegenüber sexuell übergriffig verhalten haben soll.

Der Zweckverband der katholischen Tageseinrichtungen für Kinder im Bistum Essen hat daraufhin sofort Konsequenzen gezogen. Der Mitarbeiter sei mit sofortiger Wirkung freigestellt worden. Der Kita-Zweckverband habe den Pädagogen außerdem angezeigt, bestätigte Sprecherin Sprecherin Wiebke Neumann gegenüber DER WESTEN.

+++ Bochum: Kind sexuell missbraucht? Kita erneut im Fokus +++

Essen: Kita-Mitarbeiter unter Missbrauchs-Verdacht

Am Freitagabend (9. Juni) habe es in der betroffenen Einrichtung eine Elternvollversammlung gegeben. Familien von Kita-Kindern aus Essen, die nicht zu einer entsprechenden außerordentlichen Versammlung am Freitag eingeladen worden waren, seien nicht betroffen. Auf Nachfrage von DER WESTEN teilte Wiebke Neumann mit, dass es sich um einen festen Mitarbeiter handelte und keinen Springer, der an verschiedenen Kitas eingesetzt worden war. Sie versicherte, dass der Mann bislang keinen derartigen Vorwürfen ausgesetzt gewesen war.

Bei der Elternvollversammlung in der betroffenen Kita seien keine weiteren Verdachtsmomente von Eltern geäußert worden, so Wiebke Neumann. „Den betroffenen Familien wurden unverzüglich Unterstützungsangebote unterbreitet. Zudem ist eine ständige Begleitung und Beratung aller Familien seitens des Trägers sichergestellt“, versicherte der Kita-Zweckverband. Wer darüber hinaus gehend weiteren Beratungsbedarf habe, könne sich an die Ansprechpersonen für Verdachtsfälle sexuellen Missbrauchs im Bistum Essen wenden.

Polizei Essen ermittelt gegen Kita-Mitarbeiter

Die Polizei Essen muss nun ermitteln, was sich genau zugetragen hat, ob und wie viele Kinder unter den möglichen Opfern sind.

Mehr Themen:

Neben Eltern und Polizei hat der Kita-Zweckverband auch das Landesjugendamt sowie die Behörde in Essen über die Verdachtsmomente gegen den Mann informiert.