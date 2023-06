Essen: Dramatischer Unfall mitten auf belebter Rü! Mehrere Verletzte

Heftiger Unfall auf der Rüttenscheider Straße in Essen in der Nacht von Freitag (9. Juni) auf Samstag. Gegen 0.45 Uhr sind im Bereich der Kreuzung der beliebten Ausgehmeile in Rüttenscheid mit der Martinstraße zwei Fahrzeuge kollidiert.

Durch die Wucht des Aufpralls ist ein blauer Mazda von der Straße geschleudert worden und landete auf dem Dach zwischen einem Betonpfeiler und einer Laterne auf dem Gehweg. Augenzeugen zögerten nach Informationen von DER WESTEN keine Sekunde.

Essen: Mehrere Verletzte bei Unfall auf der Rü

Die Passanten eilten zur Unfallstelle, befreiten die beiden Insassen aus den verunglückten Auto und wählten den Notruf. Die eintreffenden Rettungskräfte kümmerten sich anschließend um die Unfallopfer. Ein Notarzt stellte fest, dass sich die Fahrerin (20) des blauen Mazdas schwere Verletzungen zugezogen hatte. Die junge Frau kam in Begleitung eines Notarztes mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Ihre Beifahrerin (20) kam genau wie der Fahrer (40) des beteiligten Unfallwagens mit leichten Verletzungen davon. Beide konnten das Krankenhaus nach einer ambulanten Versorgung wieder verlassen. Nach Angaben der Feuerwehr Essen grenzte es beinahe an ein Wunder, dass nicht noch mehr Menschen in den Unfall auf der „Rü“ verwickelt worden waren. Denn in der lauen Sommernacht befanden sich zu später Stunde noch zahlreiche Fußgänger in dem Bereich, teilten die Einsatzkräfte mit.

Heftiger Unfall auf der Rüttenscheider Straße in Essen. Foto: Justin Brosch

Polizei Essen ermittelt nach Rü-Unfall

Die Polizei muss nun klären, wie es zu dem Unglück in Rüttenscheid kommen konnten. Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge soll es sich um einen Abbiegeunfall gehandelt haben. Die Beamten sperrten den Kreuzungsbereich für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten ab.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derweil an.