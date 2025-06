Essen: Unfassbar! Teenager (13) fährt in vier Wagen rein – dann wird es noch schlimmer

Unfassbarer Vorfall mitten in Essen! In der Nacht zu Mittwoch (25. Juni) fuhr ein Teenager im Alter von gerade mal 13 Jahren mit einem roten VW Golf durch Schonnebeck herum – und krachte gegen vier geparkte Autos! Anwohner hörten gegen 4.30 Uhr Lärm in der Straße Dornbuschhegge in Essen, sahen dann die beschädigten Fahrzeuge.

Sie alarmierten die Polizei. Und schon auf der Anfahrt zur Unfallstelle konnten die Beamten den flüchtenden 13-Jährigen aufspüren und aufhalten. Ganz in der Nähe fanden sie noch einen anderen Jugendlichen (17), der mutmaßlich auch im roten VW Golf saß.

Essen: Unfassbar! Teenager (13) fährt mit Auto in vier Wagen

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren die Raser-Jugendlichen viel zu schnell unterwegs. Völlig idiotisch auch: Sie haben die Fahrt mit dem Auto mit ihren Smartphones gefilmt. Ihre Handys wurden deshalb zur Beweissicherung beschlagnahmt und sichergestellt.

Schnell stellte sich dann das Alter des Fahrers aus – er hatte natürlich noch keinen Führerschein, ist erst 13 Jahre alt. Wie er an den Schlüssel des VWs Golf gekommen ist, wird noch ermittelt. Er wurde von der Polizei seinen Eltern übergeben.

Mehr News:

Pech für ihn und sicherlich etwas, was ihm richtig Ärger einbrockt: Der VW wurde ebenfalls sichergestellt. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Fahrerflucht sowie wegen Unterschlagung aufgenommen.