Ein Einkauf bei Kaufland in NRW hat am Mittwochabend (7. Juni) ein tödliches Ende genommen. Nach Angaben der Polizei sollen zwei Männer (28 und 46) an der Kasse und am Pfandautomaten des Supermarkts an der Konrad-Adenauer-Allee in Alsdorf aneinandergeraten sein.

Wenig später war der Ältere der beiden Streithähne aus dem Kaufland in der NRW-Stadt bei Aachen tot. Der 28-jährige Mann steht unter schwerem Verdacht. Die Ermittler bitten dringend um Hilfe bei der Aufklärung des Falls.

Kaufland in NRW: Kunde stirbt nach Einkauf

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hat es am Vortag einen Unfall auf der Konrad-Adenauer-Straße Ecke Hauerweg gegeben. Der 46-jährige Mann ist hier gegen 22.30 Uhr von einem Auto erfasst worden. Der Unfallverursacher raste davon.

Zeugen wählten den Notruf und kümmerten sich um den schwerstverletzten Fußgänger. Rettungskräfte brachten das Unfallopfer dann nach einer Erstversorgung am Unfallort ins Krankenhaus. Doch für den Kaufland-Kunden sollte jede Hilfe zu spät kommen. Er erlag später in der Klinik seinen schweren Verletzungen.

Polizei sucht dringend Zeugen des Kaufland-Konflikts

Nach der Unfallflucht bekam der mutmaßliche Unfallverursacher offenbar kalte Füße und stellte sich auf der Polizeiwache in Alsdorf. Der 28-Jährige aus Herzogenrath muss nun wegen des tödlichen Unfalls mit Fahrerflucht mit ernsten Konsequenzen rechnen. Die Polizei muss außerdem ermitteln, ob der Unfall im Zusammenhang mit den Streitigkeiten zwischen den Unfallbeteiligten stehen könnte, die im Kaufland stattgefunden haben sollen.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang noch dringend nach Zeugen, die Angaben zu den Vorfällen innerhalb des Supermarkts machen können. Du hast die Streitigkeiten gegen 22 Uhr in dem NRW-Kaufland gesehen oder den Unfall beobachtet? Dann melde dich bitte bei der Polizei Aachen unter der Nummer 0241-9577-42101 oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577-34200.