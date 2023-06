Kaufland: Neue Kassen, veränderte Bezahlarten – das kommt auf Kunden zu

Alles neu bei Kaufland! Bei deinem nächsten Einkauf im Supermarkt könntest du dich über einige Veränderungen wundern. Das Unternehmen arbeitet ständig an neuen Konzepten und Systemen, um Kunden den Einkauf möglichst einfach zu gestalten.

Daher hat sich Kaufland erst kürzlich für neue Bezahlmethoden und Kassensysteme entschieden, die nun nach und nach in den verschiedenen Filialen umgesetzt werden.

+++ Kaufland-Kunde erhält beunruhigende Mail – Supermarkt reagiert mit wichtiger Warnung +++

Kaufland weitet neues Bezahlsystem aus

Kaufland bietet den Kunden unter anderem mit „Bluecode“ ein neues Zahlungsverfahren an. Dafür brauchst du die Supermarkt-App. Dort hinterlegst du dein Bankkonto und wählst dann nach dem Einkauf an der Kasse Bluecode als Bezahlmethode aus. Dafür musst du dann noch einen QR-Code scannen und der Betrag wird automatisch mit deinem Konto verrechnet. Wenn sich der zunächst schwarze Code blau färbt, bist du durch.

Auch interessant: Kaufland und Lidl: Kunden machen DAS immer wieder – dabei ist es streng verboten

Solltest du mal keinen Empfang im Supermarkt haben, hat sich das Unternehmen bereits etwas überlegt und will es demnächst möglich machen, die App auch offline zu nutzen. Dann wäre der Bezahlvorgang auch bei unterbrochener Internetverbindung eine Option. Bluecode wird allerdings erst ab Herbst deutschlandweit verfügbar sein – eventuell auch nicht in jedem Markt.

Was sich noch alles ändert an der Kasse

Dem ein oder anderen dürfte das „K-Scan“-System geläufig sein. Darüber scannen Kunden ihre Waren selbstständig ein und müssen dann an der SB-Kasse nur noch bezahlen. Dafür brauchen sie allerdings eine Kundenkarte, die sie am Eingang ihrer Filiale scannen lassen müssen. Dieses System plant der Supermarkt ebenfalls weiter auszubauen. Allerdings gibt es die dafür sinnvollen Selbstbedienungskassen noch längst nicht an jedem Standort. Doch dürftest du auch diese bald öfter vorfinden.

Mehr News:

Immerhin: Bei all diesen Änderungen werden viele Kunden weiterhin auf eine bekannte Bezahlmethode zurückgreifen können. Lange Zeit hieß es, Maestro würde zu Juli abgeschafft. Aber nun teilt Mastercard mit, dass es auch darüber hinaus noch geht. Also müssen sich die Kunden nicht auf ganz so viele Veränderungen einstellen, wie gedacht.