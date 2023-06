Aldi & Lidl: Rolle rückwärts bei Kartenzahlung – das müssen Kunden an der Kasse beachten

Die Maestro-Tage sind gezählt. Weltweit wird die Funktion immer weiter abgeschafft und auf das Debit-System umgestellt. Auch bei Aldi & Lidl drohte den Kunden mit Maestro-Karte bald Ungemach. Ein Wechsel schien unumgänglich, um an der Kasse weiter bargeldlos bezahlen zu können.

Doch nun folgt die irre Rolle rückwärts. Entgegen aller Berichte der vergangenen Monate wird die Bezahlfunktion bei Aldi & Lidl nicht eingestellt. Auch in Zukunft, so verspricht Mastercard, wird man mit einer Maestro-Karte an den Discounter-Kassen bezahlen können.

Aldi & Lidl: Rolle rückwärts bei Maestro-Zahlung

Selbst im Bargeld-Liebhaber-Land Deutschland schwören immer mehr Menschen auf die Zahlung ohne Schein und Münze. Kredit- und Girokarten werden immer beliebter – ob im Restaurant, am Fahrschein-Automaten oder im Supermarkt. Umso ärgerlicher wäre es für Kunden, wenn ausgerechnet das Bezahlsystem ihrer Karte eingestellt wird.

Mastercard stellt derzeit weltweit auf ein neues Bezahlsystem um. Nach vielen Jahren hat Maestro ausgesorgt, wird durch die sogenannte Debit-Funktion ersetzt. Das ermöglicht es jedem Kunden, auch online und im Ausland mit seiner normalen Girokonto-Karte zu bezahlen und Geld abzuheben.

Maestro-Option wird nicht eingestellt

Noch bevor mit dem Ablauf der Karte automatisch auf das neue System umgestellt wird, müssen einige Kunden von Aldi & Lidl selbst aktiv werden. Danach sah zumindest alles aus. Laut übereinstimmenden Medienberichten stand Maestro bei den Discountern vor dem Aus. Eine böse Überraschung hätte an der Kasse gedroht. Doch jetzt folgt die irre Rolle rückwärts.

Mastercard stellt die Maestro-Funktion bei Aldi und Lidl nicht vorzeitig ein. Das sagte das Unternehmen in aller Klarheit gegenüber „Chip“. „Dem Anbieter zufolge ist die Maestro-Funktion weiter voll funktionsfähig und somit auch bei den Discountern problemlos verwendbar“, heißt es im Bericht.

Mehr Infos:

Somit müssen die Discounter-Kunden auch nicht aktiv werden. Wenn das Ablaufdatum deiner Karte erreicht ist, wird dir ohne dein Zutun eine neue zugeschickt. Die enthält dann auch die neue Debit-Funktion.