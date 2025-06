Edeka macht Preis-Hammer offiziell – aus Kunden platzt es heraus: „Monatelang abgezockt“

Egal ob Supermärkte wie Edeka, Rewe und Co. oder Discounter wie Aldi oder Lidl – die Lebensmittel-Preise sind in den letzten Monaten ordentlich in die Höhe geschossen. Die Inflation sowie gestiegene Liefer- und Energiekosten durch den Ukraine-Krieg oder die Zoll-Maßnahmen von US-Präsident Donald Trump sind nur einige der vielen Gründe für die gestiegenen Preise.

In den letzten Monaten gab es wenig gute Nachrichten, wenn es um die Preise bei Lidl, Rewe und Co. ging. Doch nun verkündete Edeka eine Preis-Ansage, die sich gewaschen hat. Kunden reagieren fassungslos.

Edeka verkündet Preis-Hammer

In einem Reel auf Facebook macht die Supermarkt-Kette die Ankündigung publik. „Achtung! Dauerhafte Preissenkung incoming“ und „Ab heute werden viele Artikel dauerhaft im Preis gesenkt“, heißt es dort.

Die Frau in dem Video liest eine Liste mit den nun günstigeren Artikeln vor. Dazu gehören Gut & Günstig Vanilleeis, Gut & Günstig Fischstäbchen, Edeka Herzstücke White Tiger Garnelen und und und… Die Liste scheint immer weiterzugehen. Außerdem gibt es eine weitere Ankündigung, denn bis zum 7. Juni gibt es „einmalig noch 10-Fach Payback-Punkte auf den gesamten Einkauf on top“. Eine Mega-Nachricht für Edeka-Kunden, oder nicht?

Kunden finden klare Worte

Im Gegensatz zur positiv wirkenden Nachricht in dem Video scheinen die Kunden der Supermarkt-Kette alles andere als begeistert zu sein. „Lächerlich“, kommentiert ein User beispielsweise unter den Beitrag. Ein anderer schreibt: „Wird auch Zeit, nachdem man uns monatelang abgezockt hat“.

Auch die anderen Edeka-Kunden scheinen sich nicht besonders über die Nachricht zu freuen und finden zahlreiche Gründe, um ihren Frust loszuwerden. „Geh mal zum Penny und du siehst, du bist günstiger“, heißt es in einem Kommentar. „Wird aber auch Zeit! Kann keiner mehr bezahlen“, schreibt eine weitere Userin unter den Beitrag.