Lotto-Spieler wird über großen Gewinn benachrichtigt – dann nimmt das Unheil seinen Lauf

Einmal im Lotto gewinnen – es ist ein Traum, der nur für wenige in Erfüllung geht. Für Dean Smethurst sollte der schier unmögliche Wunsch allerdings in Erfüllung gehen. Der Supermarkt-Angestellte konnte nicht glauben, was nach dem Gewinn passierte.

Wie so viele Menschen spielt auch Dean Lotto. Der damals 32-Jährige kaufte bei einem Supermarkt in Farnworth in England einen Lottoschein, den er schließlich an der Kasse scannte. Und siehe da: Dean hatte gewonnen! Die Kasse sagte ihm allerdings, dass sein Gewinn zu groß sei, um sofort ausgezahlt zu werden. Für Dean war klar, dass es sich um einen Mega-Gewinn handeln musste!

Lotto-Spieler freut sich über Gewinn

Im Anschluss informierte der 32-Jährige sich natürlich über die Geschäftsbedingungen der Lotterie. Schnell fand er heraus, dass die Nachricht an der Kasse normalerweise angezeigt wird, wenn ein Spieler über 50.000 Pfund im Lotto gewinnt. „Auf der Quittung stand, dass ich einen Preis gewonnen hatte, den der Laden nicht auszahlen konnte, und dass ich mich sofort mit Camelot in Verbindung setzen sollte“, erklärte Dean gegenüber „The Sun„. Sogar die Mitarbeiter des Supermarktes hätten ihm applaudiert, weil sie den Lotto-Jackpot vermuteten.

Ein Luxusurlaub auf Barbados, der Umbau des Hauses – Dean wusste sofort, was er mit dem vermeintlichen Lotto-Jackpot so alles anstellen wollte. Doch dann stellte sich etwas heraus, was er sich in seinen kühnsten Träumen nicht hätte vorstellen können: Der Gewinn war doch nicht so hoch wie gedacht!

„Ich habe es nicht verstanden“

Deans Preis konnte nämlich nicht ausgezahlt werden, weil er etwa den Jackpot gewonnen hatte, sondern weil er während einer „Ziehungspause“ versucht hatte, das Geld für sich zu beanspruchen. Da der Schein noch in einer Live-Verlosung eingetragen war, wurde stattdessen die Quittung gedruckt.

„Ich habe nie daran gedacht, meine Zahlen zu überprüfen (…) Ich habe es nicht verstanden“, gesteht Dean traurig. Im Endeffekt gewann der Lotto-Spieler keine 50.000, sondern nur 6 Pfund in der Lotterie. Als Dean die erschütternde Nachricht erhielt, konnte er es erst kaum fassen und war „absolut niedergeschlagen“.

Deans vermeintlicher Lotto-Jackpot ist mittlerweile schon zwei Jahre her. Seit 2025 können Lotto-Spieler der National Lottery ihre Gewinne online kontrollieren. So sollten Fälle wie der von Dean hoffentlich nicht mehr so schnell passieren.

