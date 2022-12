Essen: BMW kracht über Gehweg gegen Gebäude – Ehepaar verletzt

Schwerer Unfall in Essen! Am Sonntag (4. Dezember) ist gegen 14.50 Uhr in Bredeney ein BMW von der Straße abgekommen – und durch den Gegenverkehr über den Gehweg hinweg gegen ein Gebäude gefahren!

Im Auto war ein Ehepaar, beide Personen wurden verletzt und durch den Notarzt behandelt. Glück im Unglück: Zum Unfallzeitpunkt haben sich keine Fußgänger auf dem Gehweg aufgehalten. Nicht auszudenken, was passiert, wenn das Gegenteil der Fall gewesen wäre…

Essen: BMW kracht gegen Gebäude – Ehepaar verletzt

Warum der Fahrer auf der Bredeneyer Straße die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, ist noch unklar. Alle Airbags sind durch den Crash ausgelöst worden, die Feuerwehr ist mit zahlreichen Kräften vor Ort gewesen.

Am Sonntag (4. Dezember) ist ein BMW in Essen-Bredeney über den Gehweg gedonnert. Foto: Justin Brosch

Erst am Samstagabend (3. Dezember) ist in Dortmund ein Auto mit hoher Geschwindigkeit in eine Kaufland-Filiale gedonnert. Der Wagen hinterließ eine Schneise der Verwüstung, kam erst in einem Lotto-Laden zum Stehen. Der Unfallfahrer (53) musste aus seinem BMW befreit werden. >>> Hier mehr

Nach Angaben der Polizei hatte er ebenfalls die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Grund war wohl ein medizinischer Notfall (DER WESTEN berichtete).