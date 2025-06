Tierheim Essen vermittelt Katze – wenige Monate später gibt es Post

Hunde, Katzen und andere niedliche Vierbeiner, die in eines der vielen Tierheime in NRW kommen, haben oft eine traurige Lebensgeschichte. Sie wurden bei jedem Wetter ausgesetzt oder lieblos abgegeben. In der Obhut der Tierpfleger erholen sie sich und hoffen darauf, bald ein neues, liebevolles Zuhause zu finden.

Trotz vieler trauriger Geschichten, erleben auch mindestens genauso so viele Fellnasen ein Happy End. So wie jetzt im Tierheim in Essen. Denn dort wurde kürzlich eine Katze vermittelt, der es offenbar in ihrem neuen Heim wunderbar geht – denn das Tierheim Essen bekam einen Brief!

Katze hat neues Zuhause glücklich bezogen

Auf Facebook teilt das Tierheim Essen nun einen emotionalen Beitrag, der einmal mehr zeigt, dass Tierheim-Tiere auch ein glückliches Leben nach der Pflege führen. Die neuen Besitzer von Katze Trulla wenden sich nämlich direkt an die Mitarbeiter und schreiben: „Schon lange wollte ich Ihnen mitteilen, dass sich Trulla, die wir im Dezember von Ihnen vermittelt bekommen haben, super bei uns eingelebt hat. Sie ist eine total schmusige, verspielte Katze, die auf alle Menschen sehr freundlich zugeht.“

Trulla scheint also schnell Zutrauen zu ihren neuen Frauchen und Herrchen gefunden haben. Eine echte Freigängerin ist sie bislang aber nicht. „Es hat lange gedauert, bis sie überhaupt rausging. Aber vielleicht war es ihr Anfang des Jahres noch zu kalt! Aber inzwischen hat sie den Garten erkundet, bleibt aber meistens auf ‚unserem‘ Terrain, was ja von Vorteil ist“, verraten die stolzen Neu-Katzen-Eltern in ihrem Brief an das Tierheim Essen weiter.

Mittlerweile heißt die kleine Fellnase aber nicht mehr Trulla, sondern Trixi, „weil sie auf diesen Namen sofort reagiert“. Die neuen Besitzer finden außerdem, dass dieser auch „besser zu ihrem drolligen Wesen passt“. Auch die Facebook-User sind bei diesen positiven News ganz aus dem Häuschen. So schreibt eine Nutzerin unter anderem: „Schöne Nachrichten. Wünsche noch viel Spaß und alles Gute mit Trixi!“