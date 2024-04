Essen: MuPa feiert Comeback – schon gibt es Probleme

Es ist ein Schock für die Essener Partyszene gewesen. Nach fast drei Jahrzehnten hat die Musikpalette (MuPa) Anfang des Jahres seine Pforten geschlossen. Gründer Klaus Koch hatte sich im Alter von 73 Jahren dazu entschieden, in den Ruhestand zu gehen und den Kult-Club zu schließen (mehr dazu hier >>>).

Nach der großen Abschiedsparty am 1. März war die „MuPa“ dicht. Doch schon am Freitag (12. April) feiert die Traditionsdisko sein Comeback. Der neue Betreiber ist ein alter Bekannter. Und der beklagt vor dem Re-Opening ein Problem.

Essen: „MuPa“ ist zurück – mit neuem Betreiber

Einlass ab 23 Uhr, kostenlos für alle bis Mitternacht (danach: 5 Euro), kein Mindestverzehr und Klänge von DJ Ivory & Chris Ellis (Mix aus HipHop, House, Classics und aktuellen Hits!). Bastian Herzogenrath, neuer Betreiber der „MuPa“, lockt am Freitag wieder auf die Tanzfläche der Kult-Disko. Herzogenrath ist kein Unbekannter in der Essener Partyszene – im Gegenteil.

Mehr aus Essen: Galeria Karstadt Kaufhof: Kunden hören genau hin – wird Filiale am Limbecker Platz gerettet?

Er betreibt das „19 Down“ in Rüttenscheid und hatte auch gemeinsam mit den Machern von „essen diese“ den „Club diese“ betrieben. Doch letzteren hat das Kollektiv erst kürzlich geschlossen (mehr zu den Gründen hier >>>). Jetzt geht Bastian Herzogenrath also den nächsten Schritt und haucht der Traditions-Disko in Essen neues Leben ein.

Klaus Koch (li.) hat die „MuPa“ an Bastian Herzogenrath übergeben. Foto: Dirk A. Friedrich / Funke Foto S

Probleme vor „MuPa“-Comeback

Kurz vor der Neueröffnung hat die Musikpalette aber mit Problemen zu kämpfen. Ausgerechnet in der heißen Promo-Phase war die Instagram-Seite der Kult-Disko nicht erreichbar. Ein Problem, mit dem Bastian Herzogenrath in der Vergangenheit bereits mit dem „Club Diese“ und dem „19 Down“ zu kämpfen hatte.

Mehr Themen:

„Die gute Nachricht: Das Re-Opening findet in der Realität statt“, verkündete das „MuPa“-Team bei Facebook und verspricht: „Das Bier steht bereits kalt, der Schnaps wird gerade verräumt und wir freuen und auf ein richtig tolles Wochenende mit euch!“ Na dann steht der Party ja nichts mehr im Wege.