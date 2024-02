Essen verliert Kult-Club – Mupa schließt nach fast 30 Jahren

Ein beliebter Treffpunkt für junge Leute macht in Essen wohl für immer dicht. Die Kult-Club Musikpalette, oder Mupa, wie die Fans sagen würden, öffnet schon bald zum letzten Mal.

Einige junge Menschen haben hier mit 18 ihre erste große Party gefeiert. Jahre später waren ihre Kinder vielleicht sogar in der Mupa auf dem Tanzparkett, um zu den angesagten Hits zu tanzen. Doch nun ist alles aus.

Essen: Mupa macht dicht

Es ist eine Schock-Nachricht für viele Partylustige zwischen 18 und 30 Jahren. Doch wie die „WAZ“ berichtet, öffnet die Mupa auf der Kettwiger Straße in Essen am Freitag, den 1. März zum aller letzten Mal ihre Türen. Gründer Klaus Koch habe zusammen mit Mitbetreiber Frank Sieber die traurige Nachricht seinen Mitarbeitern bereits verkündet. Im Alter von 73 Jahren geht Koch in den Ruhestand, für eine weitere Stellungnahme war er zunächst nicht zu haben, so die „WAZ“. Zu emotional sei der Abschied.

Immerhin führte Koch die Betriebe zusammen mit Sieber seit 29 Jahren. Zusammen blickt das Team auf eine turbulente, schöne wie auch schmerzhafte Zeit. Große Partys wurden gefeiert, lange Schlangen vor der Mupa waren keine Seltenheit. Doch es ist auch nicht das erste Mal, dass die Musikpalette zumacht.

Ein Lebenstraum findet sein Ende

Aufgrund von Corona musste Koch 2020 sogar Insolvenz anmelden. Ein Jahr später dann die überraschende Neueröffnung. Zusammen mit seinem Sohn Nikolai sollte der Club wieder in neuem Glanze erstrahlen. Doch nach nur wenigen Wochen traf den Mupa-Chef wohl der härteste Schicksalsschlag seines Lebens. Sein Sohn verstarb im Alter von nur 26 Jahren. Eine angeborene Gefäßerkrankung soll den Tod herbeigeführt haben (hier mehr dazu).

Es war der gemeinsame Lebenstraum des Vater-Sohn-Duos, den Klaus Koch von da an alleine aufrecht erhielt. Nun ist am 1. März jedoch endgültig Schluss. Wie die letzte große Party in der Mupa genau aussehen soll und ob es bereits neue Pläne für den Kult-Club in Essen gibt, erfährst du bei der „WAZ“.