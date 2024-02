NRW: Schreckliche Bluttat! Frau (50) liegt tot in Ladenlokal

Schreckliche Bluttat in NRW! Am Samstag (24. Februar) wurde eine Frau (50) leblos in einem Ladenlokal in Hünxe-Drevenack gefunden.

Sie wies Stichverletzungen auf – die ermittelnde Staatsanwaltschaft Duisburg in NRW geht davon aus, dass sie getötet wurde!

NRW: Frau (50) tot in Ladenlokal gefunden

Die Polizei Duisburg hat eine Mordkommission gebildet, die jetzt die Ermittlungen fortsetzt. Noch am Samstag sicherte ein Experten-Team Spuren im Lokal.

Jetzt ordnete die Staatsanwaltschaft Duisburg die Obduktion der Leiche an. Die Ermittlungen dauern weiter.