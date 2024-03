Essen: Bitter! Beliebter Club macht dicht – nach nur anderthalb Jahren

Hiobsbotschaft fürs Nachtleben in Essen! Erst vor anderthalb Jahren eröffnete der „Club Diese“ in Rüttenscheid – jetzt will die beliebte Disko schon am Samstag (8. März) schließen. Auf Instagram schreibt „Essen Diese“ zu den Gründen, dass diese vielfältig seien.

Die Zeit sei extrem intensiv und im Nachtleben „nicht immer alles rosig“ gewesen. Man müsse manchmal dann aufhören, wenn es am schönsten ist, heißt es auf Instagram vom Trio aus Essen. Jetzt wollen sich die Beteiligten auf andere Projekte konzentrieren.

Essen: Beliebter Club macht dicht – nach nur anderthalb Jahren

Einen eigenen Club zu haben und regelmäßig Partys zu veranstalten, habe sehr viel Spaß gemacht. Die Zeit sei „unvergesslich“ gewesen. Doch das Trio schränkt auch ein: „Wir wollen uns weiterentwickeln und neue Dinge ausprobieren und haben gemerkt, dass wir dafür mehr Freiheiten brauchen“. In Zukunft wolle man auch „mal wieder was zusammen machen“.

Am Samstag soll die Closing-Party steigen, das „Club Diese“-Team „ein allerletztes Mal zusammen abgehen und völlig eskalieren“. Die Bilder und Deko-Gegenstände des Clubs landen aber nicht im Mülleimer oder auf dem Sperrmüll. Als „Andenken an die schöne Zeit“ sollen die Einrichtungsgegenstände unter allen Besuchern und Feiernden verlost werden.

Aus den Räumlichkeiten im Girardet Haus soll ein Event-Center werden. Kurios: Dort konnte sich bislang noch kein Club für eine längere Dauer durchsetzen. Die neuen Räume sollen später sowohl für Partys als auch andere Veranstaltungen gemietet werden können.