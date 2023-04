Essen: Unfall vor Limbecker Platz! LKW und PKW crashen ineinander ++ eine Person verletzt

Unfall vor dem Limbecker Platz in Essen! Ein LKW und ein PKW sind dabei ineinander gecrasht.

Vor dem Limbecker Platz in Essen kam es am Freitagmorgen (14. April) zu einem Unfall zwischen einem LKW und einem PKW. Wie eine Polizeisprecherin gegenüber DER WESTEN bestätigte, wurde dabei der Fahrer im PKW leicht verletzt. Er kam in ein Krankenhaus.

Vor dem Limbecker Platz in Essen hat es gekracht. Foto: Justin Brosch/ ANC-NEWS

Essen: Polizei sperrte Straße

Die beiden Fahrzeuge prallten während des Abbiegevorgangs ineinander: Während der LKW die mittlere Fahrbahn befuhr, fuhr der VW mit Herner Kennzeichen auf der linken Spur.

Teile des Kreisverkehrs und die Ostfeldstraße in Fahrtrichtung Essen-Rüttenscheid wurden durch die Polizei gesperrt. Der Verkehr ist inzwischen aber wieder freigegeben.