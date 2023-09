Essen: Neuer Mega-Laden eröffnet nahe Limbecker Platz – Standort wirft Fragen auf

Es ist das Ende einer langen Ära in Essen gewesen. Über 19 Jahre hatte sich Conrad Electronic“ an der Altendorfer Straße gehalten. Doch im März 2022 war Schicht im Schacht. Damit hatte das Ruhrgebiet auch seine letzte Conrad-Filiale verloren (die Gründe dafür erfährst du hier >>>).

Es dauerte nicht lange, bis sich ein Nachfolger für die Verkaufsfläche unweit des Einkaufszentrums Limbecker Platz in Essen finden sollte. Nun steht die Neueröffnung an – und die sorgt für Aufregung.

Essen: Neuer Mega-Laden eröffnet

Am Donnerstag (28. September) ist es so weit. Dann eröffnet die „Bike & Outdoor Company“ (B.O.C.) seine 44. Filiale in Deutschland. Und der Laden an der Altendorfer Straße 11 hat es aus mehreren Gründen in sich. So handelt es sich mit einer Fläche von satten 4.000 Quadratmetern nicht nur um den bislang größten B.O.C.-Shop und einen der größten Fahrrad-Shops in Deutschland. Der Laden macht auch noch ausgerechnet direkt gegenüber der Konkurrenz („Lucky Bike“) auf. Geschäftsführers Bernd Heumann sagte gegenüber der „WAZ“, dass der Markt in der Ruhrgebiets-Stadt groß genug sei für B.O.C. und seine Konkurrenten, zu der auch „Zweirad Stadler“ gehört.

Kunden haben nun also in Zukunft die Qual der Wahl. B.O.C. will mit einer Auswahl von rund 2.000 Fahrrädern (davon 500 E-Bikes) überzeugen. Zum Angebot gehören neben zahlreichem Equipment auch ein Werkstatt-Service sowie Teststrecken zum Probefahren.

Lock-Angebote zur Eröffnung

Viele Zweirad-Fans dürften dazu auch noch die Eröffnungsangebote überzeugen. So gibt es etwa diverse Eröffnungsgeschenke. Nach Angaben des Unternehmens können die ersten 50 Besucher am Donnerstag ab 10 Uhr ein Faltschloss für den Fahrradrahmen abstauben. Besucher 51 bis 100 können sich immerhin noch über eine Trinkflasche freuen.

Wer dabei leer ausgeht, kann immerhin noch in den Genuss einer Sonderrabatt-Aktion kommen, die bis Anfang Oktober gültig ist: Ab einem Warenwert von 40 Euro könne ein 20-Euro-Gutschein eingelöst werden.