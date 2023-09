Essen lockt mit Gaming-Event – warum Eltern es nicht verpassen sollten

„Früher haben wir noch draußen gespielt – heute ist die Jugend nur noch vor dem Bildschirm.“ Solche Vorwürfe müssen sich Kinder und Jugendliche heutzutage immer wieder anhören. Auch viele Eltern sind besorgt, wenn ihre Sprösslinge zu viel herumdaddeln.

Fakt ist: Smartphones, Tablets und Konsolen sind in unserem digitalisierten Zeitalter nicht mehr wegzudenken. Viele Kinder träumen sogar davon, durch das Zocken Geld verdienen zu können. Wie realistisch ist das eigentlich und welche Chancen bietet das E-Gaming? Das sind genau die Fragen, die am Samstag (30. September) in Essen beantwortet werden.

Essen: Was Eltern über das Zocken lernen können

Um über die Chancen und Herausforderungen des Gamings zu sprechen, lädt die Funke Mediengruppe gemeinsam mit dem TÜV Rheinland und der Initiative „BG 3000“ Familien an diesem Tag zum „Familien-Zocken“ ins Event-Center der Funke Mediengruppe (Jakob-Funke-Platz 1, Nähe Berliner Platz) ein.

Eckdaten zum „Familien-Zocken“ in Essen:

Samstag, 30. September 2023

10-15 Uhr im FUNKE Event-Center

Jakob-Funke-Platz 1 · 45127 Essen

Hier können Eltern sich nicht nur informieren, wie es in der professionellen E-Sports-Branche zugeht, sondern auch vieles selbst ausprobieren. In Podiumsdiskussionen mit namhaften Experten können Familien mitdiskutieren, welche Risiken (z.B. Stresspotenzial) in der virtuellen Welt liegen, was Gaming aber auch mit Lernen zu tun hat.

Folgende Vorträge und Podiumsdiskussionen erwarten dich neben einigen Spielrunden:

Potentiale Games – Menschen, Business und Karriere

Stefanie Waschk (Fusion Campus)

Stefanie Waschk (Fusion Campus) Kann denn Gaming stressig sein? Stress und Sucht in virtuellen Welten

Jana Scheffzick (TÜV Rheinland Akademie)

Jana Scheffzick (TÜV Rheinland Akademie) Learning by Gaming – Lernpotentiale von digitalen Spielen

Janina Wiegand (Diplom-Medienpädagogin)

Janina Wiegand (Diplom-Medienpädagogin) Professional Gaming – Chancen einer neuen Kulturtechnik

Jörg Adami – (esports player foundation)

