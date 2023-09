Lichtburg Essen: „Wochenendrebellen“ feiert Premiere – plötzlich springt der ganze Kinosaal auf

Star-Auflauf in Essen! Am Donnerstag (21. September) wurde in der Revierstadt der rote Teppich ausgerollt. Der neue Film mit Kino-Star Florian David Fitz – „Wochenendrebellen“ – feierte am Donnerstagabend seine NRW-Premiere im Ruhrgebiet.

DER WESTEN war live vor Ort an der altehrwürdigen Lichtburg in Essen. Kurze, aber heftige Regenschauer konnten den Besuchern den Spaß am Donnerstagabend nicht vermiesen. Cast und Crew nahmen sich Zeit für Fotos und Autogramme – und als der Film dann über die Leinwand flackerte, brachte eine Szene den ganzen Saal zum Toben.

Essen feiert „Wochenendrebellen“-Premiere

Doch worum geht es überhaupt in „Wochenendrebellen“? Der Film erzählt die wahre Geschichte des zehnjährigen Jason (Cecilio Andresen). Der Junge ist Autist, hat es in der Schule enorm schwer. Um Anschluss bei seinen Klassenkameraden zu finden und den Wechsel auf eine Förderschule zu vermeiden, fasst er einen Entschluss: Er will einen Lieblings-Fußballverein finden. Aber dafür muss Jason, dessen Alltag aus festen Routinen und Regeln besteht, natürlich erst einmal alle 56 Mannschaften der ersten, zweiten und dritten Liga live im Stadion erleben.

Sein Vater Mirco (Florian David Fitz) lässt sich auf den Deal ein. Wenn er mit ihm jedes Wochenende auf Stadionfahrt geht, lässt sich Jason in der Schule nicht mehr so leicht provozieren. Doch in den gemeinsamem Monaten geht es für Papa und Sohn schließlich um viel mehr als nur um Fußball.

Filmpremiere in der Lichtburg

Neben Regisseur Marc Rothemund, dem Drehbuchautor und der Produzentin gaben sich die Stars rund um Florian David Fitz, Cecilio Andresen, Joachim Król und Ex-„Tatort“-Ermittlerin Aylin Tezel die Ehre in der Lichtburg. Besonders berührend: Auch das echte Vater-Sohn-Duo Mirco und Jason von Juterczenka, deren Geschichte im Film erzählt wird, war bei der Premiere in Essen anwesend.

Der Cast von „Wochenendrebellen“ bei der NRW-Premiere in der Lichtburg Essen Foto: DER WESTEN

„Wochenendrebellen“ punktet vor allem mit seiner feinfühligen und sensiblen Herangehensweise an das Thema Autismus. Hier wird nichts übertrieben, alles ist glaubhaft und greifbar – auch dank einer beeindruckenden Performance des zwölfjährigen Cecilia Andresen in der Rolle von Jason.

Doch dass gerade die Fußball-Thematik vor allem im Ruhrgebiet gut ankommt, dürfte niemanden überraschen. Und schnell war klar, zu welchem Fanlager der Großteil des Lichtburg-Publikums zählte.

Fußball-Szenen bringen Saal zum Beben

Als Mirko mit Jason durch die Stadien der Republik tingelt, verschlägt es ihn natürlich auch nach Gelsenkirchen zum FC Schalke 04. Doch während die Nordkurve singt „Steht auf, wenn ihr Schalker seid“, antwortet Jason entschieden: „Ich steh nicht auf, ich bin doch kein Schalker.“ Sofort erhebt sich der volle Lichtburg-Saal und es gibt frenetischen Jubel.

Genauso in der darauffolgenden Szene, als Jason sich in der Allianz-Arena an den vielen bunten Schuhen der Bayern-Spieler stört – und den Rekordmeister damit kategorisch als möglichen Lieblingsverein ausschließt. Dafür erntet er tosenden Beifall vom Kinopublikum.

Florian David Fitz (r.) mit BVB-Schal auf dem roten Teppich. Foto: DER WESTEN

Somit sollte klar sein – das Publikum dürfte es wohl zu einem großen Teil mit der Dortmunder Borussia halten. Da passt es ja perfekt, dass Jasons Mutter und sein Opa – im Film und im realen Leben – glühende BVB-Anhänger sind. Und Florian David Fitz ließ sich auf dem roten Teppich vor der Lichtburg sogar einen schwarz-gelben Schal umhängen.

Offiziell im Kino startet „Wochenendrebellen“ am 28. September 2023. Der Film ist ohne Altersbeschränkung freigegeben und dauert 109 Minuten.