Essen: Beliebtes Festival kehrt in die Stadt zurück – doch es gibt eine wichtige Änderung

Endlich bringt die Stadt Essen Licht ins Dunkle. Auf diese Änderung müssen sich Besucher beim diesjährigen Light-Festival wohl einstellen.

1.8 Kilometer lang und Lichtkunst, wohin das Auge reicht. Das Essen Light Festival begeistert in diesem Jahr bereits zum achten Mal seine Besucher und gehört zu den Top 10 Lichtkunstfesten in ganz Europa. Allerdings bleibt nicht alles so, wie die letzten Jahre.

Essen: Weniger Energieverbrauch, als vor der Kriese

Die Stadt Essen gibt wieder Gas. Nachdem im letzten Jahr vor dem Hintergrund der Energiekrise das Lichtermeer eher karg ausgefallen ist, können Besucher im Jahr 2023 wieder mehr erwarten. „Wir werden ein richtiges Feuerwerk abbrennen“, gibt EMG-Geschäftsführer Richard Röhrhoff etwa für den Spielort Willy-Brandt-Platz gegenüber der „WAZ“ bekannt.

+++ „Essen on Ice“ in Essen mit gewaltiger Veränderung! Dieses Detail sorgt für Verwirrung +++

Trotzdem wird der Energieverbrauch weiterhin spärlicher ausfallen, als in den Jahren vor der Krise. Grob geschätzt, ist vor 2020 von einem stündlichen Stromverbrauch von 50 Watt pro Besucher auszugehen. Dieser wurde im vergangenen Jahr auf knapp acht Watt reduziert. Der Verbrauch soll wohl für dieses Jahr wieder auf 25 Watt pro Stunde aufgestockt werden, berichtet die „WAZ“. „Ein vierstündiger Besuch des Essen Light Festivals würde demnach einer Stunde Fernsehgucken entsprechen“, heißt es in der Pressemeldung der Stadt Essen.

Das Essen Light-Festival überrascht mit einer Änderung

Neben dem geringer ausfallenden Energieverbrauch, erwartet die Besucher eine weitere, Veränderung: Der Verlauf der Strecke wird wohl anders sein, als in den Jahren zuvor. Zudem wird den Besuchern laut Angaben der Stadt „durch kürzere Wege ein längeres Verweilen an den Spielorten ermöglicht.“ Die 17 Spielorte liegen kompakt im Zentrum der Stadt zwischen dem Pferdemarkt und dem Hauptbahnhof. Auf die Lichtinstallation „Townhall by Night“ müssen die Besucher in diesem Jahr verzichten. Dafür erstrahlt die 22. Etage des Rathauses in Essen in bunten Farben.

Weitere Themen:

Vor dem Grillo Theater, am Willy-Brandt-Platz, auf dem Kennedy- und Weberplatz, sowie am Kardinal-Hengsbach-Platz, können die Besucher mit einem von der Stadt angekündigten Highlight rechnen. Die farbenfrohe Lichtkunst wird zudem ortsweise musikalisch begleitet.