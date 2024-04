Essen: Neuer Döner-Laden nahe Limbecker Platz – Star-Auflauf und irre Aktion zur Eröffnung!

Essen kann sich auf ein neues gastronomisches Highlight freuen. Unweit des Einkaufszentrums Limbecker Platz soll demnächst ein neuer Döner-Laden eröffnen. Dahinter steckt nicht irgendjemand, sondern Prominenter.

Dabei handelt es sich aber nicht um Fußballstar Lukas Podolski, der mit seiner Imbiss-Kette „Mangal Döner“ immer weiter expandiert. Stattdessen eröffnet ein bekannter Musiker eine neue Filiale seiner Döner-Kette in Essen.

Essen: Dieser Star steckt hinter neuem Döner-Laden

Wer in letzter Zeit aufmerksam durch die Friedrich-Ebert-Straße in Essen gegangen ist, wird es vielleicht schon bemerkt haben. Denn im ehemaligen „MIO Restaurant & Teahause“ an der Ecke zur Turmstraße steht es bereits auf Werbeplakaten in den abgeklebten Fenster: Hier soll bald eine Filiale von „Baba’s Döner“ eröffnen.

Dahinter steckt Rapper „Massiv“ (ehemals „Pittbull“), der sich auch als Schauspieler in der Serie „4 Blocks“ einen Namen gemacht hat. Die Idee der Franchise-Kette: „Baba’s Döner by Massiv wurde mit der Vision eröffnet, Döner auf original Berliner Art auch außerhalb Berlins zugänglich zu machen.“

Babas Döner eröffnet bald in Essen. Foto: Alexander Keßel / DER WESTEN

Irre Aktion zur Döner-Eröffnung in Essen

Die Essener können sich ab Mitte Mai selbst davon überzeugen, was den Berliner Döner von der Ruhrpott-Variante unterscheiden soll. „Das genaue Datum steht noch nicht fest und hängt von den Umgestaltungsarbeiten ab“, verrät ein Unternehmenssprecher auf Anfrage von DER WESTEN.

Die Fans des Rappers und Schauspielers aus Berlin können sich freuen. Denn: „Massiv wird natürlich, wie bei allen unseren Eröffnungen, vor Ort sein“, so der Sprecher weiter. Und auch Schnäppchenjäger dürften auf ihre Kosten kommen. Denn am Eröffnungstag soll es den Döner zum Probieren für nur einen Cent geben.

Zu welchem Ausnahmezustand solche Eröffnungsangebote führen können, war erst kürzlich am Borsigplatz in Dortmund zu sehen (mehr hier >>>). In der größten Ruhrgebiets-Stadt gibt es im Übrigen bereits eine Filiale von „Baba’s Döner“. Weitere haben unter anderem in Moers, Oberhausen und Düsseldorf eröffnet.