Essen: Krasse Konkurrenz zu Ikea kommt in den Pott – muss sich der Möbelriese jetzt warm anziehen?

Ein freier Nachmittag? Warum nicht entspannt durch Ikea schlendern? Die meisten Frauen lieben es – einige Männer hassen es! Dass der Möbelriese aber mit seinen skandinavisch-gemütlichen Einrichtungsgegenständen und hübschen Deko-Ideen den Geschmack vieler trifft, lässt sich nicht von der Hand weisen.

Jetzt tritt aber eine echte Konkurrenz auf den Plan. Und zwar mitten in der Ruhrpottstadt Essen. Welches Geschäft hier eröffnet und was du dort alles bekommst, liest du bei uns.

Essen: Neuer Laden aus Schweden macht Ikea Konkurrenz

Nachdem in Kerpen bei Köln schon eine Filiale der schwedischen Kette „Rusta“ in NRW entstanden ist, geht’s nun in Essen weiter. In der Rathaus Galerie der Ruhrgebietsstadt öffnet am Donnerstag (16. November) das nächste Geschäft aus Schweden seine Türen, wie „Ruhr24“ berichtet. Mit ihrem Motto „Viel Leben fürs Geld“ könnte „Rusta“ ein echter Konkurrent für den Möbelriesen Ikea werden.

Hier gibt es zwar weniger (große) Möbel, dafür aber jede Menge Heim- und Deko-Artikel, um sich seine eigenen vier Wände so richtig gemütlich zu gestalten. Und das anscheinend auch noch zu günstigen Preisen.

Geschäft öffnet im ehemaligen Real

Der schwedische Laden zieht in der Rathaus Galerie in Essen in die frühere Real-Filiale ein. Damit gibt es nun zwei „Rusta“-Läden in NRW. Und obwohl die Marke bereits seit 40 Jahren existiert, gibt es in ganz Deutschland erst 10 Geschäfte. Je nachdem wie gut es läuft, könnten es demnächst aber auch mehr werden.

Denn hier kommen neben Deko-Fans auch Handwerker auf ihre Kosten. Ob Wandfarbe, Malerkrepp oder Tapeten – die Auswahl ist groß. Und unterscheidet sich damit auch vom Konkurrenten Ikea. Es dürfte also spannend werden, wie sehr sich „Rusta“ in Essen durchsetzen kann.

