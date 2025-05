Bochum ist hier Pott-Spitzenreiter – Essen muss sich geschlagen geben

In einer neuesten Untersuchung kommt raus, dass in diesem Punkt Bochum der Spitzenreiter in ganz NRW ist und sogar Essen übertrifft. Es geht darum, in welcher Stadt sich die meisten Fast-Food-Restaurants in ganz Deutschland befinden.

In dem Ranking von „Listflix“ wurden alle deutschen Großstädte miteinander verglichen, um herauszufinden, in welchen Städten sich die meisten Fast-Food-Restaurants pro 100.000 Anwohner befinden. Bei dem Vergleich gehen ganz klare Gewinner hervor.

Bochum belegt Platz eins in ganz NRW

Besonders in NRW scheinen der Döner, die Currywurst und Pizza in aller Munde zu sein. Ganze fünf Städte aus NRW befinden sich unter den Top-zehn-Städten Deutschlands, in denen sich die meisten Fast-Food-Restaurants befinden.

Dabei ist Bochum der klare Gewinner in NRW, denn in keiner NRW-Stadt gibt es mehr Fast-Food-Restaurants. Pro 100.000 Einwohner befinden sich in der Stadt im Ruhrgebiet 33,41 Fast-Food-Restaurants. In ganz Deutschland gibt es nur mehr Imbisse in den Städten Nürnberg, Hamburg und Kiel.

Aber auch wenn Bochum der klare Gewinner im NRW-Ranking ist, erfreuen sich Pizza, Burger und Currywurst auch in anderen NRW-Städten einer großen Beliebtheit. Bochum wird dicht gefolgt von Düsseldorf. Die Stadt am Rhein schafft es auf Platz fünf des deutschlandweiten Vergleichs.

Essen: 30,4 Imbisse pro 100.000 Einwohner

Auch Platz acht bis zehn werden von Städten in NRW erobert, wie „Listflix“ berichtet. So finden sich in Münster, neben einer malerischen Altstadt, 31,1 Fast-Food-Restaurants auf je 100.000 Einwohner. Münster wird dicht gefolgt von Köln auf Platz neun mit je 30,7 Schnellrestaurants pro 100.000 Einwohner.

Den letzten Platz der Top zehn im deutschlandweiten Vergleich geht an die Ruhrstadt Essen. Dort finden sich 30,4 Fast-Food-Restaurants pro 100.000 Einwohner. Zwar ist Bochum der klare Gewinner in NRW, jedoch ist deutlich zu erkennen, dass Fast-Food im Westen immer noch unglaublich beliebt ist.