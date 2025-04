Aldi: Große Umstellung kommt – Kunden werden sich umgewöhnen müssen

Aldi-Kunden sollten jetzt besser weiterlesen. Schon bald müssen sie mit Umstellungen bei dem Discounter rechnen. 2026 ist es so weit.

Ab nächstem Jahr stellt Aldi Nord zentrale Eigenmarken für Aktionen um. Schon jetzt sind zwei Drittel des Standardsortiments vereinheitlicht, wie die „Lebensmittel Zeitung“ berichtet. Aldi Nord will in Europa mehr identische Artikel verkaufen und seine Eigenmarken harmonisieren.

Aldi: Etwa 25 Prozent der Artikel werden in Essen zentral eingekauft

Schon Ende dieses Jahres soll die zweite von drei Wellen abgeschlossen sein. Jeweils 5.000 Artikel werden umgestellt. Die Vereinheitlich der Produkte ist von zentraler Bedeutung, die Ertragskraft soll so verbessert werden.

+++Aldi, Rewe, Kaufland und Co: Nächste Hamsterkauf-Welle steht bevor – das ist der Grund+++

Entscheidend umgestellt wird das Aktionsgeschäft. Etwa 25 Prozent der Artikel werden in Essen zentral eingekauft. Ab 2026 sollen es sogar 90 Prozent werden! „Länder mit höherem Anteil internationaler Artikel haben in Summe bessere Einkaufspreise“, erklärt Einkaufschef Alexander Lauer. Aldi-Kunden dürfen also gespannt sein, was da auf sie zukommt…

Mehr Supermarkt-Themen für dich: Rewe, Edeka und Co.: Preis-Hammer zu Ostern – Kunden klappt die Kinnlade herunter

Aldi und Co.: Diese beliebte Oster-Süßigkeit wird um einiges teurer

Es gibt allerdings auch schlechte Nachrichten. Eine beliebte Oster-Süßigkeit wird deutlich teurer! In diesem Jahr müssen Kunden von Edeka, Kaufland und Co. zweimal auf die Preise schauen.

Mehr Themen und Nachrichten von unserem Portal haben wir hier für dich zusammengefasst:

Denn 2025 sind vor allem die Schokoladen-Preise in die Höhe geschossen – und das macht sich auch bei den Schoko-Osterhasen bemerkbar. Die Verbraucherzentrale warnt nun aber vor exorbitanten Preisaufschlägen. So seien Schoko-Hasen 50 Cent bis 1,50 Euro teurer als eine Tafelschokolade mit der gleichen Menge. Alle Infos dazu gibt es in diesem Artikel>>>