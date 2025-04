Rewe, Edeka und Co.: Preis-Hammer zu Ostern – Kunden klappt die Kinnlade herunter

Gefärbte Eier, Schoko-Hasen und Osterlämmer – vor Ostern decken sich die Kunden bei Rewe, Edeka und Co. noch einmal mit allerlei Leckereien ein. Schließlich endet für viele an Karsamstag (19. April) die Fastenzeit.

Wer will da nicht mal wieder ein bisschen naschen? Vor allem die Kleinen unter uns freuen sich, wenn bei der Ostereiersuche am Ostersonntag auch ein Schoko-Hase im Nest landet. Wer Kindern eine Freude machen will, muss dabei allerdings in diesem Jahr bei Rewe, Edeka und Co. tief in die Tasche greifen.

Rewe, Edeka und Co.: Preis-Hammer zu Ostern

Grund dafür sind die explodierten Rohstoffpreise. So ist der Preis für Kakaobohnen nach „Statista“-Angaben zwischen März 2024 und Februar 2025 um 32 Prozent gestiegen. Anfang des Jahres ging der Preis zwar um 5,5 Prozent wieder zurück. Doch gegenüber Ostern 2024 ist der Preis für das braune Gold mächtig gestiegen.

Und das hat Auswirkungen auf die Preise von Schoko-Osterhasen bei Rewe, Edeka und Co. in diesem Jahr. Nach Angaben des Zahlungsanbieters „Sumup“ ist etwa der Preis von „Harry Hase“ der Marke Kinder (110 Gramm) von 2,49 Euro auf 3,59 Euro (+44 Prozent) gestiegen. Und auch der Milka-Hase (45 Gramm) verteuerte sich um 42 Prozent von 1,19 Euro auf 1,69 Euro.

Der Lindt-Osterhase (100 Gramm) hat erstmals die Schallmauer von 4 Euro durchbrochen und kostet 4,29 Euro statt 3,79 Euro (+13 Prozent). Ein Fakt, der bereits zu heftigen Kunden-Reaktionen im Netz geführt hat (mehr dazu hier >>>).

Nicht nur Schoko-Hasen teurer

Es gibt allerdings auch preisstabile Schoko-Hasen, wie etwa die Yogurette-Variante oder den veganen Osterhasen von Lindt.

Kunden von Rewe und Edeka mit süßem Zahn werden die Entwicklung schon länger beobachtet haben. Denn nicht nur die Schoko-Hasen zur Osterzeit sind teurer geworden. Auch für die klassischen Schokoladen-Tafeln müssen Kunden mehr blechen. So kostet etwa die Milka-Tafel mittlerweile 1,99 Euro statt 1,49 Euro (+33 Prozent). Das süße Vergnügen wird also immer mehr zum sündhaft teuren Spaß.