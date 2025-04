Aldi, Rewe, Kaufland und Co: Nächste Hamsterkauf-Welle steht bevor – das ist der Grund

Die Osterzeit steht bevor – und mit ihr das Fest der Schoko-Hasen, bunten Eier und anderer Leckereien. Während die Kinder bereits nach versteckten Naschereien Ausschau halten, bereiten sich Aldi, Rewe, Kaufland und andere Supermärkte darauf vor, ihre Kunden mit Osterangeboten und Frühlingsrabatten zu locken.

Doch wer denkt, dass er sich mit dem Einkauf Zeit lassen kann, könnte auf eine Herausforderung stoßen. Sehr wahrscheinlich kommt es zu Hamsterkäufen – verbunden mit vollen Supermarkt-Gängen und leeren Regalen.

Aldi, Rewe, Kaufland und Co. an Feiertagen geschlossen

Traditionell findet der Osterschmaus mit der Familie statt, und ob es nun Lammbraten oder das klassische Osterbrot ist – die deutschen Haushalte füllen ihre Tische gerne reichlich. Damit das auch wirklich gelingt, ist wohlüberlegtes Einkaufen nötig. Denn rund um Ostern ist es mit den Feiertagen noch komplizierter als zu Weihnachten.

An Gründonnerstag und Karsamstag drohen Hamsterkäufe

Das ist die Abfolge der Ostertage – in Kombination mit den Ladenöffnungen:

Gründonnerstag (17. April) – Supermärkte regulär geöffnet

Karfreitag (18. April) – Supermärkte im Regelfall geschlossen

Karsamstag (19. April) – Supermärkte regulär geöffnet

Ostersonntag (20. April) – Supermärkte im Regelfall geschlossen

Ostermontag (21. April) – Supermärkte im Regelfall geschlossen

Dienstag nach Ostern (22. April) – Supermärkte regulär geöffnet

Man ahnt es schon: An zwei Tagen vor Ostern droht eine regelrechte Hamsterkauf-Welle bei Lidl, Aldi, Rewe, Kaufland, Edeka und anderen Supermärkten. Wer Osterpräsente oder spezielle Zutaten für das Festessen braucht, sollte spätestens am Gründonnerstag einkaufen gehen, um dem erwarteten Ansturm zu entkommen. Am Karsamstag dürfte es dann in vielen Geschäften erst recht rappelvoll werden. Wer dennoch noch einkaufen gehen muss – zum Beispiel frische Wurst oder Gemüse – der sollte sich möglichst schon früh am Morgen auf den Weg machen.

Ostersonntag und -montag bleiben den Familien vorbehalten, die Läden sind dann geschlossen. Zumindest fast alle. An Sonder-Standorten wie Bahnhöfen und Flughäfen öffnen auch dann einzelne Supermärkte und Discounter. Auch an Tankstellen lässt sich noch der eine oder andere kleine Einkauf erledigen.

Nach all dem Trubel kehrt schließlich nach Ostern am Dienstag, 22. April, wieder etwas Normalität ein. Aldi, Rewe, Kaufland und Co. öffnen ihre Türen regulär – doch Vorsicht! Die Hamsterkäufe sind nunmehr aufgebraucht. Vielerorts werden daher mehr Kunden als üblich in die Geschäfte strömen, um den Kühlschrank und die Vorratskammer wieder aufzufüllen. Wer kann, wartet mit dem Einkaufen also lieber noch bis zum Mittwoch.