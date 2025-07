Ryanair und Eurowings ziehen die Preise an – Urlauber erleben böse Überraschung

Böse Überraschung für zahlreiche Passagiere von Ryanair und Eurowings! Plötzlich sind die Flugpreise höher geworden.

Urlauber müssen in diesen Tagen ordentlich schlucken. Der Grund: Die Flugpreise sind gewaltig in die Höhe geschossen! Das ist das Ergebnis einer Analyse des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR). Demnach liegen die durchschnittlichen Ticketpreise für Flüge ohne Gepäck bei Wizz Air bei 67 Euro und bei Eurowings bei 130 Euro, wie „reisevor9“ schreibt.

Ryanair und Eurowings haben die Preise erhöht

Im Vorjahr war man noch günstiger unterwegs: Laut DLR betrug die Preisspanne da noch zwischen 66 und 110 Euro. Eurowings und Ryanair haben die Preise erhöht, während Wizz Air als einzige der untersuchten Airlines die Tarife gesenkt hat.

Am meisten müssen Eurowings-Passagiere blechen. Sie zahlen im Durchschnitt 130 Euro – das macht satte 20 Euro mehr! Bei Ryanair stieg der Durchschnittspreis ebenfalls an. Jetzt zahlst du 66 bis 80 Euro. Die Preise bei Easyjet stiegen nur leicht an: von 84 auf 86 Euro. Aufatmen können die Passagiere von Wizz Air. Sie zahlen statt 94 jetzt 67 Euro im Durchschnitt.

Spontan-Bucher werden bestraft

Wer spontan bucht, der muss generell tiefer in die Tasche greifen. Wer beispielweise bei Eurowings nur einen Tag vorher bucht, der zahlt bei der Airline 169 Euro und bei Wizz Air 119 Euro. Und wer früh bucht, der wird auch belohnt. Drei Monate im Voraus zahlst du 46 Euro bei Ryanair, im teuersten Fall 90 Euro bei Eurowings.

Die DLR-Studie basiert auf Daten vom 11. März 2025. Es wurden vier Buchungszeitpunkte zwischen einem Tag und drei Monaten vor Abflug berücksichtigt, wie „reisevor9“ weiterhin schreibt.

