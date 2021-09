Essen: Heftiger Unfall mit einem Schwerverletzten – Auto kollidiert mit Rettungsfahrzeug

In Essen kam es zu einem schweren Verkehrsunfall.

Essen. In Essen hat sich am Sonntagmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Rettungswagen und ein Pkw ineinanderkrachten.

Zwei Personen wurden leicht verletzt, eine schwer verletzte Person brachte ein Notarztwagen direkt ins Krankenhaus. Ein Verkehrsunfallteam der Polizei Essen ist zurzeit noch vor Ort.

Essen: Rettungsfahrzeug und Pkw kollidieren – Ursache unbekannt

Der Unfall passierte an der Richard-Wagner-Str. Ecke Elenorastraße in Essen-Huttrop. Noch ist nicht bekannt, wie es zu dem Zusammenprallen der zwei Fahrzeuge kommen konnte, so die Polizei Essen gegenüber DER WESTEN.

Bei dem Rettungswagen handelte es sich um ein Hausnotruffahrzeug der Johanniter. Das Rettungsfahrzeug soll nach Aussagen der Polizeipressestelle Essen zum Zeitpunkt des Unfalls auf einer Einsatzfahrt gewesen sein.

Die leicht verletzten Personen wurden noch vor Ort von einem Notarzt versorgt. Der Schwerverletzte musste ins Krankenhaus gebracht werden. Er befindet sich jedoch nicht in Lebensgefahr.

A52-Ausfahrt Essen-Huttrop gesperrt

Die Unfallstelle wurde abgeriegelt und die Abfahrt Essen-Huttrop der A52 bis auf Weiteres vollständig gesperrt. (mbo)