Essen: Mann sticht mehrmals auf Frau ein – jetzt kommt heraus, was hinter der Tat steckt

In Essen wurde am Montagabend eine Frau auf offener Straße erstochen. Jetzt gibt es neue Information zu den Hintergründen der Tat.

Essen. Heftiger Vorfall in Essen!

Ein Groß-Einsatz der Polizei hielt die Essener am Montagabend in Atem. Ein Unbekannter hatte in Essen-Schuir mehrfach auf eine Frau eingestochen und war danach geflüchtet.

Doch noch am späten Abend konnte die Polizei einen Verdächtigen fassen. Die Hintergründe waren weiterhin ungeklärt. Jetzt gibt es neue Information zum Vorfall in Essen.

In Essen wurde eine Frau attackiert. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Eibner

Essen: Nach versuchter Tötung gibt es jetzt ein Motiv

Bei der verletzten Person handelte es sich tatsächlich um die Mutter der Ex-Freundin des Täters. Der 23-jährige Verdächtige war am besagten Abend gegen 18.15 Uhr vor der Wohnung seiner ehemaligen Partnerin auf die 50-Jährige gestoßen. Daraufhin hatte er mehrfach auf sie eingestochen. Dadurch wurde die Frau lebensgefährlich verletzt.

Sie wurde noch vor Ort von einem Notarzt behandelt und danach in eine Essener Klinik gebracht. Da war der Täter schon auf der Flucht in Richtung Düsseldorf. Doch gegen 20 Uhr konnte die Polizei ihn stellen und eine mögliche Tatwaffe beschlagnahmen. Ob es sich dabei, wie anzunehmen, um ein Messer handelt, lässt die Essener Polizei weiterhin unkommentiert.

Zur Originalmeldung vom Montagabend geht es >>>hier lang. (mbo)

