Essen: Ärger um BAföG! Wegen historischem Tiefstand der Empfänger-Quote fordern Studierende jetzt DAS

Studierende gehen in Essen auf die Straße und fordern eine Bafög-Reform. (Symbolbild)

Essen. In Essen gehen Studierende auf die Straße und fordern eine Erneuerung des Bafög-Systems. Das Förderprogramm für Studierende und Auszubildene müsse komplett umgekrempelt werden.

Der Grund: Es haben noch nie so wenige junge Menschen von der staatlichen Förderung profitiert wie bisher. Der historische Tiefstand motiviert die Protestierenden an diesem Samstag in Essen für ihre Forderungen einzustehen.

Essen: BAföG-Reform gefordert! Studis gehen für Bildungsgerechtigkeit auf die Straße

In Essen und Köln protestieren Studenten und Studentinnen am Samstag anlässlich des 50. Jubiläums des Bafög. Doch sie sind nicht in Feierlaune. Sie wollen Veränderung, die Rückkehr zum Vollzuschuss und höhere Elternfreibeträge. Die Fördersätze sollen ihren tatsächlichen Lebenserhaltungskosten angepasst werden. Unter anderem durch die ständig steigenden Mieten sei der Beitrag nicht mehr ausreichend.

Wenn sich jetzt nichts ändere, dann „gebe es in Deutschland keine Bildungsgerechtigkeit“, sagt Amanda Steinhaus, eine Vertreterin des Landes-Asten-Treffens (LAT) NRW in einer Pressemitteilung. Seit Jahren sinkt die Quote der Studierenden, die Bafög erhalten. Mittlerweile gehe der Zuschuss nur noch an elf Prozent der Studierenden. „So dürfe es nicht weitergehen“, verlangt Steinhaus. Sonst könnten sich Kinder aus Arbeiter-Haushalten bald kein Studium mehr leisten.

Doch nicht nur in Essen und Köln sind Studierende unterwegs. Auch in Göttingen, Leipzig oder Frankfurt am Main laufen Veranstaltungen vom Bündnis #bafög50. (mbo)