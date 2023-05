Essen: Massenschlägerei unter Jugendlichen ++ Großeinsatz an Schule

Hässliche Szenen am Dienstag (9. Mai) an einer Schule in Essen. Nach Informationen von DER WESTEN sollen sich am Mittag rund 30 Jugendliche in der Nähe des Don-Bosco-Gymnasium an die Gurgel gegangen sein. Zeugen berichten, dass auch ein Messer im Spiel gewesen sein soll.

Das hat die Polizei Essen bislang nicht offiziell bestätigt. Eine Sprecherin teilte gegenüber DER WESTEN lediglich mit, dass es eine Auseinandersetzung mehrerer Beteiligter im Bereich der Theodor-Hart-Straße gegeben habe. „Ob es einen Zusammenhang zu der Schule in dem Bereich gibt, müssen die Ermittlungen zeigen“, so die Polizeisprecherin.

Essen: Verletzte nach Massenschlägerei?

Ihren Angaben zufolge sei die Polizei gegen 13.40 Uhr alarmiert worden. „Wir sind mit zahlreichen Einsatzwagen ausgerückt“, so die Sprecherin. Als die Einsatzkräfte eintrafen, sollen Informationen von DER WESTEN zufolge zahlreiche Streithähne in verschiedene Richtungen geflohen sein.

Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und suchten unter anderem in einem nahe gelegenen Park nach möglichen Beteiligten der Auseinandersetzung. Derweil kümmerten sich Rettungskräfte um mindestens einen verletzten Beteiligten. Zur Anzahl der Verletzten sowie zum Grad der Verletzungen konnte die Polizeisprecherin am Mittag noch keine Auskünfte geben. Die Beamten haben die Ermittlungen zu den Hintergründen des Konflikts aufgenommen.

Großeinsatz nach Massenschlägerei in Essen. Foto: Justin Brosch

