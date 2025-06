Polizei Essen entdeckt schwangere Frau auf offener Straße – plötzlich passiert es

Da hat es wohl jemand kaum erwarten können… Am Montag (9. Juni) ist einer Streifenwagenbesetzung der Polizei Essen ein Auto aufgefallen, das auf der Alfredstraße in Rüttenscheid in zweiter Reihe geparkt war.

Als die Beamten den Grund dafür sahen, ging alles ganz schnell. Und zwar viel schneller, als es sich wohl alle Beteiligten haben vorstellen können.

Außergewöhnlicher Polizei-Einsatz in Essen

Als die Essener Polizisten anhielten, erkannten sie in der Nähe des Wagens eine hochschwangere Frau in Begleitung ihres Partners und des werdenden Opas. Sie habe starke Wehen und stehe kurz vor der Geburt, erklärte die Frau.

++ Erdbeermond elektrisiert das Ruhrgebiet – dieses Foto sprengt alle Dimensionen ++

Die Beamten zögerten keine Sekunde, brachten die schwangere Frau in einen Hauseingang und verständigten den Rettungsdienst. Doch der sollte nicht mehr rechtzeitig ankommen. Denn die kleine Sara wollte nicht mehr warten und erblickte noch im Rüttenscheider Hauseingang das Licht der Welt.

++ Paukenschlag vor Rheinkirmes 2025! Traditions-Stand sagt ab – Besucher entsetzt: „Unvorstellbar“ ++

Vater meldet sich bei Polizei Essen

Kurz danach brachte der Rettungsdienst die frischgebackene Familie ins Krankenhaus. Die beiden Beamten sollte der ungewöhnliche Einsatz nicht loslassen. Sie organisierten einen Polizei-Teddybären und brachten ihn den frisch gebackenen Eltern und ihrer neugeborenen Tochter als Geburtsgeschenk ins Krankenhaus.

Mehr Themen:

Drei Tage nach der spontanen Geburt in Rüttenscheid meldete sich der Vater bei der Polizei Essen und bedankte sich für die Unterstützung. Mutter und Töchterchen seien wohlauf zu Hause angekommen. „Der Teddy in Uniform wird Sara immer an ihren außergewöhnlichen Start ins Leben erinnern“, so ein Polizeisprecher und weiter: „Die Polizei Essen gratuliert der Familie und wünscht ihnen alles erdenklich Gute.“