Deutsche Bahn in NRW: Mega-Chaos am Morgen ++ Tausende Pendler blicken in die Röhre

Wer mit der Deutschen Bahn in NRW unterwegs ist, braucht mal wieder starke Nerven. Am Mittwochmorgen (10. Mai) kommt es am Hauptbahnhof Düsseldorf, einem regelrechten Knotenpunkt der Bahnstrecken in NRW, zu einer Signalstörung.

In der Folge sind mehrere wichtige Regionalbahnen von Verspätungen und Teilausfällen betroffen.

Deutsche Bahn in NRW: Signalstörung mit bitteren Folgen

Am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr kam es zu der Signalstörung am Hauptbahnhof Düsseldorf, die den nachfolgenden Bahnverkehr in NRW massiv beeinträchtigte und deren Folgen die Pendler auch mehr als zwei Stunden später noch zu spüren bekommen werden.

Die Deutsche Bahn AG wurde am 1. Januar 1994 gegründet

Entstand aus der Fusion der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Reichsbahn der DDR

Beschäftigt rund 338.00 Mitarbeiter (Stand: Dezember 2020)

Umsatz 2020: 39,9 Milliarden Euro

Vorstandsvorsitzender ist Richard Lutz

Besonders die stark ausgelasteten Regionallinien sind betroffen:

RE1 zwischen Aachen und Hamm

RE2 zwischen Düsseldorf und Osnabrück

RE3 zwischen Düsseldorf und Hamm

RE4 zwischen Aachen und Dortmund

RE5 zwischen Koblenz und Wesel

RE6 zwischen Köln und Minden

Re10 zwischen Düsseldorf und Kleve

RE11 zwischen Düsseldorf und Kassel

Re13 zwischen Hamm und Venlo

RE19 zwischen Düsseldorf und Bocholt

RE44 zwischen Moers und Bottrop

RE47 zwischen Remscheid und Düsseldorf

Auch der RB31 (Duisburg – Xanten) und der RB39 (Düsseldorf – Bedburg) sind von der Störung beeinträchtigt, genauso wie mehrere S-Bahn-Linien (genaue Infos zu den betroffenen Verbindungen findest du hier).

Deutsche Bahn in NRW: Signalstörung behoben – Folgen bleiben

Laut Deutscher Bahn ist die Signalstörung am Hauptbahnhof Düsseldorf seit kurz nach 9 Uhr behoben, doch es kann am Vormittag auf den genannten Linien weiterhin zu Verspätungen und Teilausfällen kommen.

Auch Verbindungen der Deutschen Bahn in NRW zwischen Westfalen und dem Rheinland sind von den Folgen betroffen.