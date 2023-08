Essen: Person von Zug erfasst – Hauptbahnhof komplett gesperrt

Am Hauptbahnhof in Essen ist am Mittwochmorgen (2. August) gegen 6.30 Uhr eine Person von einem Zug erfasst worden. Der Hauptbahnhof wurde für den Verkehr komplett gesperrt.

Einen weiteren Vorfall gab es am Bahnhof Essen-Kray Nord etwa eine halbe Stunde zuvor. Hier wurde ein Mensch von einer Bahn überrollt und tödlich verletzt, wie die „WAZ“ berichtet. Es soll sich dabei um einen Suizid gehandelt haben.

Person am Hauptbahnhof Essen von Zug erfasst

Am Hauptbahnhof in der Ruhrgebietsstadt wurde ein Mann gegen 6.30 Uhr auf Gleis 6 von einem einfahrenden Zug erfasst. Hierbei soll es sich nach Angaben der Bundespolizei wahrscheinlich ebenfalls um einen versuchten Suizid handeln. Zeugen hätten beobachtet, wie der Mann auf das Gleis vor den Zug sprang. Sie erlitten einen Schock und mussten anschließend betreut werden. Polizei und Feuerwehr rückten mit einem Großaufgebot an.

An der Haltestelle Essen-Kray Nord kam es gegen 6 Uhr ebenfalls zu einem ähnlichen Vorfall. Hier wurde eine Person von einem Zug überrollt und dabei tödlich verletzt. Es soll sich um einen Selbstmord handeln.

Weitere Themen:

Bahnverkehr in Essen teilweise gestört

Wie die Deutsche Bahn mitteilte, waren die folgenden Linien von der Sperrung betroffen: RE2, RE16, RE42, RE49, RB33, RB40, RB01, S1, S2, S3, S6 und S9. Es kam bei den Linien zu Teilausfällen und Verspätungen.

Gegen 7.50 Uhr teilte die DB mit, dass der Einsatz beendet sei und es in der Folge noch vereinzelt Verspätungen und ggf. zu Teilausfällen kommen könnte

Wir berichten weiter.

Anmerkung der Redaktion:

Zum Schutz der betroffenen Angehörigen berichten wir üblicherweise nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit – zum Beispiel dann, wenn der Vorfall in der Öffentlichkeit stattfindet, Zugausfälle verursacht oder zu Straßensperrungen führt.

Wer unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leidet oder jemanden kennt, der daran leidet, kann sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie ist erreichbar unter der Telefonnummer 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.