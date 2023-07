Groß-Alarm am Hauptbahnhof in Hagen (NRW). Wie die Bundespolizei Dortmund gegenüber DER WESTEN bestätigt, löste ein herrenloses Gepäckstück in der Bahnhofshalle am Mittwochmorgen (19. Juli) einen Großeinsatz aus!

Gegen 7 Uhr soll dieses entdeckt worden sein. Die Beamten fackelten nicht lange – und ließen kurzerhand das gesamte Bahnhofsgebäude sperren. Doch schon am Vorabend sorgte ebenfalls ein herrenloser Koffer für einen Polizeieinsatz am Bahnhof in Hagen (NRW).

Hagen (NRW): Bahnhof wieder frei

Schon seit 8.30 Uhr soll der Bahnhof in Hagen laut einer Sprecherin der Deutschen Bahn wieder für den Verkehr freigegeben worden sein. Noch kommt es in der Revierstadt allerdings noch zu zahlreichen Ausfällen und Verspätungen, wie die DB etwa auf Twitter mitteilte.

Die Bundespolizei sperrte am Mittwochmorgen (19. Juli) den Hauptbahnhof in Hagen (NRW) ab.

Doch noch stehen die Ermittler vor einem großen Rätsel. Gerade auch vor dem Hintergrund, das sie schon am Vorabend wegen eines herrenlosen Koffers im Einsatz war. Am Dienstag (18. Juli) wurde dieser bereits um 18 Uhr am Gleis 1 gefunden. Von dem Besitzer fehlte auch da schon jede Spur.

Am Hagener Hauptbahnhof herrschte am Mittwochmorgen wegen dieses Koffers großer Alarm. Foto: Alex Talash

Nur einen Tag später, musste der Entschärfungsdienst der Bundespolizei erneut anrücken. Mit einem mobilen Röntgengerät hatten die Einsatzkräfte den Koffer schnell durchleuchtet und auch am Mittwochmorgen wieder Entwarnung geben. Der Inhalt des Gepäcksstücks soll harmlos gewesen sein. Doch das Schockierende: „Laut bisherigem Ermittlungsstand könnte es sich um das gleiche Gepäckstück wie am Tag zuvor handeln“, teilt die Polizeisprecherin auf Nachfrage von DER WESTEN mit.

Ausfälle und Verspätungen sind die Folge

Der herrenlose Koffer sei nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Denn noch konnte nicht geklärt werden, wie der Koffer mutmaßlich erneut im Hauptbahnhof landen konnte.

Auch wenn die Sperrung in Hagen (NRW) schon seit den Morgenstunden wieder freigegeben ist, kommt es infolge nach wie vor zu einigen Ausfällen und Verspätungen. Davon können derzeit vor allem noch Regional- und S-Bahnen betroffen sein. Aktuelle Infos zu deinen Verbindungen findest du auf den Seiten der Deutschen Bahn.