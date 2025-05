Frau vergisst 80.000-Euro-Geige in NRW-Zug – einen Tag später passiert es

An Flughäfen, Bahnhöfen und Co. hört man die Durchsage immer wieder: „Sicherheitshinweis: Lassen Sie Ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt.“ Trotzdem kommt es immer wieder dazu, dass Dinge vergessen werden – auch im Zug selbst. Ein solches Szenario spielte sich auch in einem NRW-Zug ab. Dort hat eine Frau nach Angaben der Polizei eine 80.000-Euro-Geige vergessen.

Die 62-Jährige merkte es am Freitagmorgen (23. Mai), nachdem sie am Bahnhof Herford aus dem Zug gestiegen war. Daraufhin kontaktierte sie die Polizei, welche die Bundespolizei am Hauptbahnhof in Bielefeld über den Verlust informierte. Bei der Durchsuchung des Zuges fanden die Einsatzkräfte das Musikinstrument und übergaben es kurz darauf an die Besitzerin. Einen Tag später folgte allerdings der nächste Schreckensmoment in NRW.

NRW: Einen Tag später passiert es

Am Samstag (24. Mai) hat eine 35-jährige Frau aus Wuppertal (NRW) den Verlust eines Violoncello-Bogens gemeldet, wie die Polizei berichtet. Demnach soll ihr Freund den Bogen in einem Zug nach Rheine vergessen haben.

Der Bogen sei nach Angaben der Frau vom französischen Hersteller Andre Vigneron und 100 Jahre alt. Das Musikzubehör habe demnach einen Wert von 20.000 Euro. Doch hatte die Wuppertalerin ebenfalls ein Happy End?

Wuppertalerin hat Glück im Unglück

Nachdem der Zug am Hauptbahnhof in Münster angekommen war, fanden die Bundespolizisten den Bogen im hinteren Zugteil. Die Frau holte ihn am Sonntag von der Wache ab.

Beide Frauen hatten am Wochenende Glück im Unglück, doch das muss nicht immer so sein. Du solltest auf deiner Reise durch NRW also gut auf deine Sachen aufpassen, gerade wenn sie wertvoll sind.