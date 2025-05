Tierheim in NRW nach Virus-Ausbruch in Sorge – Foto von Katzen-Babys zeigt es jetzt deutlich

Wer im Tierheim in NRW arbeitet, braucht ein dickes Fell, denn der Job ist nicht ohne. Oft haben die Tiere schwere Schicksalsschläge erlitten, von denen die Mitarbeiter zwangsläufig erfahren.

Mit diesen Informationen müssen sie umgehen können, auch wenn das Herz für Tiere noch so sehr blutet. Umso schöner sind wohl die Momente der Freude. Einen davon teilt ein Tierheim in NRW jetzt in den sozialen Medien.

Tierheim NRW teilt nach Virus-Sorge diesen Post

Die Mitarbeiter des Tierheim Köln-Dellbrück geben in einem Facebook-Post ein Update zum Gesundheitszustand zweier Katzen-Babys mit. Sie hatten zunächst wohl Sorge um die beiden, weil die Mutter schwanger war, während im Tierheim ein Katzen-Virus ausbrach. An diesem Virus sind einige Samtpfoten gestorben (>>> hier mehr dazu lesen).

Entsprechend waren sie sich unsicher, ob sich die Kleinen nach ihrer Geburt gesund entwickeln. Das ist jetzt aber wohl der Fall: „Mias Kiddies geht es prächtig“, berichten die Mitarbeiter des Tierheims in NRW.

Fotos von Katzen-Babys zeigen es deutlich

Zu dem Post teilt das Tierheim in NRW auch ein Foto von den beiden, in denen sie gesund und munter wirken. Auch nach Angaben der Tierheim-Mitarbeiter entwickeln sie sich gut. „Da guckt man einmal nicht hin und schon sind die Zwerge wieder ein Stück gewachsen“, heißt es dort.

Hier mehr lesen:

Interessenten können sich die Tiere aktuell allerdings nicht vor Ort ansehen. „Sie können weder reserviert noch besucht noch vermittelt werden“, heißt es in dem Post. Auch auf der Website sind sie bislang nicht zu finden. Es ist also noch etwas Geduld gefragt.