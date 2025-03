Katzen-Sterben in NRW-Tierheim: Pfleger erschüttert – „Einfach nur schrecklich“

In diesem Tierheim in NRW ist man am Rand der Verzweiflung. Eine hochgradig ansteckende Virusinfektion ist im Tierheim Köln-Dellbrück ausgebrochen und führt dazu, dass einige Katzen ihr Leben lassen mussten.

Die Pfleger des Tierheims sind sichtlich betroffen.

Auch Katzen-Jungen sind erkrankt

Das NRW-Tierheim wendet sich auf Facebook an alle Tierliebhaber mit einer bestürzenden Nachricht. In dem Tierheim Köln-Dellbrück ist eine Virusinfektion ausgebrochen und deswegen werden momentan weder Katzen aufgenommen noch vermittelt. In dem Video ist eine Pflegerin des Tierheims in der Quarantänestation zu sehen. Sie trägt Schutzkleidung und die Katzen wurden voneinander isoliert.

Aufgrund der Schwere der Viruserkrankung mussten viele Katzen des Tierheims in eine Tierklinik gebracht werden. Besonders tragisch ist, dass auch viele Katzenmütter und ihr Nachwuchs erkrankt sind. Bestürzt berichtet die Mitarbeiterin des NRW-Tierheims, dass man durch den Virus sogar drei Kätzchen verloren hat.

Das NRW-Tierheim betont die Tragweite der Situation: „Es war einfach nur schrecklich.“ Nicht nur ist die Arbeit in den Schutzanzügen besonders anstrengend, aber auch die psychische Belastung für die Mitarbeiter ist immens. In dem Video berichtet eine Pflegerin: „Für meine Kollegen ist es besonders schlimm. Die haben die Kätzchen auf die Welt kommen sehen; haben sie aufwachsen sehen und jetzt so etwas.“

Wieso die Viruserkrankung im Tierheim in NRW ausgebrochen ist, wissen selbst die erfahrenen Mitarbeiter nicht. Sie vermuten, dass eine kürzlich aufgenommene Katze den Virus angeschleppt haben muss. Da die Inkubationszeit 14 Tage beträgt, konnte der Virus sich auch schnell auf die Katzen des Tierheims ausbreiten, ohne dass es jemandem aufgefallen ist.

Tierheim in NRW bittet um Unterstützung

Eine gute Nachricht gibt es jedoch – eine der Katzenmütter, die mit ihren Kindern ebenfalls in die Tierklinik musste, hat mit ihrem kompletten Nachwuchs überlebt. Die Mitarbeiterin berichtet, dass die Katzenjungen zwar noch schwach sind, aber dass man erleichtert ist, dass alle Kätzchen über den Berg sind.

Neben der großen Angst um die Katzen, die sich noch in der Tierklinik befinden und gegen den Virus ankämpfen, bleibt natürlich noch die Sorge um die Finanzierung der Tierarztkosten. Die Mitarbeiterin erklärt, dass durch die Behandlung „hohe Kosten auf sie zukommen“ werden. Daher betont das NRW-Tierheim, dass man über jede Spende dankbar ist. Wer das Tierheim Köln-Dellbrück unterstützen möchte, findet alle Informationen auf dem Spendenportal des Tierheims >>>