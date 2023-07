Nicht noch mehr Hitze! Samstag (15. Juli) war der bisher heißeste Tag in Deutschland. Während das Wetter in NRW noch zaghaft war, wurde in Bayern mit 39 Grad schon beinahe die 40-Grad-Marke geknackt. Doch was da auf uns zukommt, könnte diesen Rekord erneut in den Schatten stellen.

+++ Wetter in NRW: Hitze-Knall! Was jetzt passiert, verwundert selbst Experten +++

Wetter-Experte Dominik Jung spricht von einem „Hitze-Dome“, der sich in Südeuropa aufbaut und auch das Wetter in NRW beeinflussen könnte. Was bedeutet das für die kommenden Tage?

Wetter in NRW: „Hitze-Dome“ erhärtet sich

Über Südeuropa hat sich ein „Hitze-Dome“ aufgebaut, wie der Diplom-Meteorologe erklärt. Der hängt zurzeit über Spanien, Italien und Griechenland und beschert den Einwohnern Temperaturen von 40 bis 45 Grad. Und da tut sich die nächsten Tage überhaupt nichts.

Auch aktuell: NRW: Großbrand in Wohnkomplex! Person stirbt – vier weitere vermisst

Diese Wärme schwappt nun auch nach Deutschland rüber. Am Samstag gab es den ersten Peak und einen neuen Hitze-Rekord 2023 in Bayern. Die 40 Grad wie in Südeuropa bekommen wir hier aber noch nicht zu Gesicht. Mittlerweile ist es vor allem in NRW wieder etwas kühler geworden. Aber bleibt das auch so?

Wetter in NRW entspannter

Während Baden-Württemberg und Bayern in dieser Woche konstant über 30 Grad abbekommen, bleibt es im Westen richtig schön bei angenehmen 25 bis 28 Grad – oder auch mal etwas darunter oder darüber. Nicht zu heiß, aber auch nicht zu kalt. Einfach perfektes Sommerwetter, um etwas zu unternehmen und nicht nur schwitzend in einer dunklen Ecke zu liegen.

So warm wird es in dieser Woche:

Montag : 22-25 Grad (in Hochlagen 18-21 Grad), nachts 8-13 Grad (6 Grad)

: 22-25 Grad (in Hochlagen 18-21 Grad), nachts 8-13 Grad (6 Grad) Dienstag : 24-28 Grad (21), nachts 12-15 Grad (9)

: 24-28 Grad (21), nachts 12-15 Grad (9) Mittwoch : 23-26 Grad (20), nachts 9-14 Grad

: 23-26 Grad (20), nachts 9-14 Grad Donnerstag: 17-24 Grad, nachts 10-13 Grad (8)

Quelle: Deutscher Wetterdienst (DWD)

Und auch beim Thema Trockenheit und Dürre sieht es im Westen „entspannter“ aus in den tieferen Erdschichten. Allerdings warnt der Experte, dass auch in den kommenden Tagen kaum Regen zu erwarten sei. Bis einschließlich den 25. Juli sieht es sehr trocken im Sektor aus. Nur am Montag (17. Juli) ziehen vereinzelt Schauer oder kurze Gewitter übers Land hinweg. Und am kommenden Wochenende dürfte es etwas wärmer werden bei einem munteren Sonnen- und Wolkenwechsel.

Mehr News:

Also für alle, die es lieber nicht so heiß mögen, sieht es gut aus. Mehr Wetter-News von Dominik Jung kannst du dir im YouTube-Channel von „wetter.net“ ansehen.