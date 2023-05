Essen: Wirbel um Edeka-Filiale! Werden Anwohner hängen gelassen?

Ärger um eine neue Edeka-Filiale in Essen! Die Einzelhandelskette plante eigentlich die Eröffnung einer Edeka-Filiale im Stadtteil Bergerhausen – doch obwohl der Supermarkt schon vor über zwei Jahren eröffnen sollte, steht noch nicht einmal das Gebäude.

Essen: Bau von Edeka-Filiale verzögert sich immer weiter

Anwohner in Essen-Bergerhausen hatten eigentlich Grund zur Freude: Auf dem Baugrundstück der ehemaligen Zeche Ludwig an der Rellinghauserstraße sollte eine neue Edeka-Filiale aufmachen.

Doch bereits zu Beginn des Vorhabens ging etwas schief. Nachdem im Boden giftige Schadstoffe gefunden wurden, musste dieser vor dem Bau des neuen Supermarktes erstmal saniert werden. Laut „Radio Essen“ war der Boden im Juli 2022 saniert – die Maßnahme hatte allerdings länger dauert, als von Edeka geplant, wie das Unternehmen dazu erklärte. Außerdem gab Edeka zu diesem Zeitpunkt an, noch kein Datum für den Baubeginn nennen zu können, da Materialknappheit herrsche.

Die Stadt Essen hatte die Baugenehmigung für die Filiale im Sommer 2022 bis zum Mai 2023 verlängert.

Edeka in Essen auf der Kippe?

Aber: Schaut man jetzt, im Mai 2023, auf den Standort an der Rellinghauserstraße, ist dort noch immer Brachland – der Bau der Filiale hat offenbar noch immer nicht begonnen. Laut „Radio Essen“ wurde das Bauvorhaben mittlerweile erst einmal „zurück gestellt“ – Edeka gibt als Grund zu stark gestiegene Baukosten an.

Noch bis Ende diesen Monats läuft die Baugenehmigung, nach Ablauf der Frist wird Edeka wohl vorerst keine weiteren Verlängerungen beantragen. Zu den weiteren Plänen für die Baustelle in Essen-Bergerhausen will sich Edeka nicht äußern – ob die geplante Filiale überhaupt jemals gebaut und eröffnet werden wird, ist völlig unklar. Möglich wäre es auch, dass Edeka das Bauvorhaben komplett fallen lässt und das ehemalige Zechen-Grundstück wieder verkauft. In dem Fall wären viele potentielle Kunden in Essen sicher enttäuscht.