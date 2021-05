Essen: Kult-Ärztin Doc Caro verlässt die Stadt – HIER wird sie bald arbeiten

Essen. Wer an die Notaufnahme der Uniklinik Essen denkt, der denkt bestimmt auch an Doc Caro. Sie ist längst zu einem bekannten Gesicht in der Stadt und auch darüber hinaus geworden - gerade seit der Corona-Pandemie. Doch nun kehrt die Kult-Ärztin der Essener Klinik den Rücken und verlässt die Stadt.

Doc Caro, die eigentlich Carola Holzner heißt, gab nun bekannt, wo sie künftig arbeiten wird.

Essen: Kult-Ärztin Doc Caro verlässt die Stadt und wird woanders arbeiten

Mehr als drei Jahre arbeitete die 39-Jährige in der Uniklinik Essen. „Stress, Freude, Lachen, Weinen, gemeinsam für die Patienten kämpfen“, erinnert sie sich an ihren Job.

Dabei habe sie die Zentrale Notaufnahme Nord in Essen von Beginn an begleiten dürfen. „Von der Baustelle bis zum ersten Patienten. Und heute bis zu meinem letzten Patienten“, schreibt Doc Caro auf ihrer Facebook-Seite.

„Ich bin dankbar für die Zeit, für das, was ich erfahren durfte. Was ich lernen und mitnehmen durfte. Welche Möglichkeiten ich erhalten habe.“ Denn nun wird die Kult-Ärztin Essen verlassen und in dem Helios Klinikum in Duisburg arbeiten. In der Nachbarstadt Essens machte die gebürtige Mülheimerin auch ihr Abitur, ist eng verwurzelt.

Zwar wird Holzner somit Essen verlassen, doch sie sagt zugleich: „Ich kann einfach nicht ohne. Ohne Patienten und ohne Ruhrpott. Also bleib ich. Und zwar mit dem grossartigen Gefühl, das tun zu dürfen, was mich glücklich macht.“

Essen: Ärztin gibt Einblick in neuen Job

Und sie verrät auch schon Details über ihr künftiges Team: „Ich darf mit einem neuen, super Team bei einem großartigen Chef (bisschen Kamerascheu, aber da arbeite ich noch dran) die Notaufnahme nochmal neu beziehen (Neubau, ich komme - Kisten packen und einräumen) und die Schockraumversorgung weiter optimieren. Heimspiel sozusagen.“

Das ist Doc Caro aus Essen:

Voller Name: Dr. Carola Holzner

Oberärztin im Universitätsklinikum Essen (Notaufnahme)

Führt bei Facebook einen Medizin-Blog

Während der Corona-Pandemie hat sich das Interesse an ihren Beiträgen vervielfacht

Mittlerweile hat Doc Caro fast 230.000 Abonnenten bei Facebook

Abschließend schreibt Doc Caro noch: „You guys f******* rock. ROCK ON. Ich auch, nur an anderer Stelle.“ (nk)

