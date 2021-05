So verhältst du dich richtig bei einem Unwetter

So verhältst du dich richtig bei einem Unwetter

Wetter in NRW: Es knallt gewaltig! HIER musst du besonders aufpassen

NRW. Das Wetter in NRW zeigt sich Ende Mai keineswegs von seiner besten Seite. Nun wird es so richtig ungemütlich - und auch gefährlich!

Denn am Mittwochnachmittag ziehen Unwetter übers Land! Wo es gewaltig knallt, liest du hier.

Das Wetter in NRW wird ungemütlich. Foto: IMAGO / photosteinmaurer.com

Wetter in NRW: Deutscher Wetterdienst gibt eine Warnung für Mittwoch heraus

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Wetter-Warnung für NRW herausgegeben. Demnach besteht ab etwa 15 Uhr Gewitter-Gefahr der Stufe 1 von 4.

Die Warnung gilt für die Städte Bottrop, Essen, Duisburg, Oberhausen, Mülheim an der Ruhr und Gelsenkirchen. Dabei heißt es: „Örtlich kann es Blitzschlag geben. Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr!“

Außerdem ist Hagel möglich. Dazu nimmt der Wind am Nachmittag zu. Vor allem dort, wo es Schauer gibt, werden Windböen bis 60 km/h erwartet. Vereinzelt sind sogar stürmische Böen bis 70 km/h möglich. Zum Abend hin nimmt der Wind dann wieder ab.

Wer in NRW unterwegs ist, sollte also nicht nur an einen Regenschirm denken, sondern auch vorsichtig sein.

Wetter in NRW: Es besteht die Gefahr von Blitzschlag. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Westend61

Wetter in NRW: Donnerstag wird ähnlich

In der Nacht auf Donnerstag kann es vom Weserbergland bis ins Sauerland zu einzelnen Windböen bis 55 km/h kommen. Auch am Donnerstag muss insbesondere an ungeschützten Orten des östlichen Berglands sowie bei stärkeren Schauern oder Gewittern mit einzelnen Windböen bis 60 km/h gerechnet werden.

Am Donnerstagnachmittag sind dann von Ostwestfalen bis ins Sauerland erneut einzelne Gewitter mit Windböen bis 60 km/h möglich. (nk)

