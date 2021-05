Wetter in NRW: Ungemütliches Unwetter-Intermezzo – doch DAS macht Hoffnung

Es ist Ende Mai. Doch von herrlichem Frühlings-Wetter bisher keine Spur. Regen, Gewitter und sogar Hagel prägen die kommenden Tage in NRW. Doch es gibt Hoffnung.

Ein Tief aus Dänemark lenkt am Dienstag und Mittwoch einen Schwall polarer Meeresluft nach NRW, wie der Deutsche Wetter-Dienst berichtet.

Wetter in NRW: Es wird richtig ungemütlich

Dabei sind bis zum Abend Windböen bis zu 70 km/h drin. In der Nacht zu Mittwoch wird es etwas ruhiger. Am Tag sausen jedoch wieder Böen um die 55 km/h aus dem Südwesten durch NRW.

Das Wetter in NRW zeigt gerade nicht seine beste Seite.

Dabei gibt es am Dienstag und Mittwoch etliche Schauer mit kurzen Gewittern. Auch kleine Hagelkörner können herunterkommen. Dabei steigen die Temperaturen auf bis zu 14 Grad.

Am Mittwoch sieht es nicht anders aus. Maximal 16 Grad sind drin, im Bergland 11 Graf. Es bleibt windig und stürmisch.

Das Wetter verspricht am Donnerstag keinen großartigen Wechsel. Es ist stark bewölkt, zeitweise gibt es Schauer oder schauerartigen Regen. In Ostwestfalen sind auch noch einzelne Gewitter wahrscheinlich.

Wetter in NRW: Freitag wird es schöner

Die Höchstwerte liegen 14 bis 17 Grad, in höheren Lagen um 11 Grad. Was Hoffnung macht: der Freitag. Denn dann soll das Wetter wieder besser werden.

Die Regenwolken verziehen sich. Es wird noch kein Sommer, doch bis zu 20 Grad sind in NRW drin. Auch das Wochenende soll vom Regen verschont bleiben. Doch leider wird es dann auch wieder etwas frischer.

Also: Das Wetter am Freitag in NRW gut nutzen. Vielerorts hat die Außengastronomie wieder geöffnet. Vielleicht willst du ein Eis oder ein kühles Blondes nach Feierabend genießen? (ldi)