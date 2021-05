Essen: Beliebte Festivals fallen aus – doch Fans können sich DESHALB trotzdem freuen

Essen. Festival-Fans in Essen haben einen Grund zur Freude – und das trotz Absagen!

Die Impfungen schreiten voran, doch das Corona-Virus hat Deutschland weiterhin fest im Griff. Vor allem die Veranstaltungsbranche leidet sehr. So auch in Essen. Auch hier mussten Festivals-Fans in den vergangenen Wochen ganz stark sein.

Dieses Jahr wird es kein Essen Original in der Innenstadt geben (Symbolfoto). Foto: IMAGO / Jochen Tack

Essen: Beliebte Festivals mussten abgesagt werden

Das beliebte Stadtfest Essen Original fällt auch im Jahr 2021 aus. Die geltende Corona-Schutzverordnung beinhaltet noch keine Öffnungsklausel über den 30. Juni hinaus – das war den Veranstalter einfach ein zu großes Risiko.

Und auch das Pfingst Open Air in Essen-Werden konnte dieses Jahr nicht stattfinden. Doch für alle traurigen, daheimgeblieben Festival-Fans soll es jetzt einen Ersatz geben. Das wird auf der Facebook-Seite des Pfingst Open Air Werden angekündigt.

Essen: Ersatz für das Pfingst Open Air Werden

„Auch wenn das diesjährige Pfingst Open Air Werden in unserem geliebten Löwental abgesagt werden musste, haben wir freudige Neuigkeiten für euch: Wir präsentieren ‚WIRD SCHON WERDEN‘ – das dezentrale Kulturprogramm in Essen am ersten Wochenende im September“, schreiben die Veranstalter in einem Beitrag. Weitere Informationen sollen folgen.

Und einige Facebook-Nutzer scheinen sich über diesen Ersatz zu freuen: „Ist doch schonmal was“ oder „Safe the Date“ heißt es da unter anderem in den Kommentaren.

Essen: Festival-Fans dürfen sich trotzdem freuen

Auch, wenn die Aktion vielleicht nicht das typische Festival-Feeling mit dichtem Gedränge, Menschenmenge und Co. ersetzt: Zumindest haben die Essener Festival-Fans etwas, worauf sie sich doch noch freuen dürfen!

Weniger Grund zur Freude hatten einige Anwohner in Essen. Da gab es nämlich aus heiterem Himmel eine böse Überraschung. Sogar die Feuerwehr brauchte Verstärkung! Was da los war, liest du HIER. (cf)