„Essen diese“ schmeißt nächste Mega-Party – DAS hat es noch nie gegeben

Wer in den letzten Tagen am Kennedyplatz in Essen vorbeigegangen ist, dem werden die aufwendigen Aufbauarbeiten nicht entgangen sein. Beim Blick auf die Bühne sollte schnell klar sein: Hier entsteht nicht nur eine Licht-Installation für das „Essen light Festival“.

Jetzt ist klar: Es handelt sich um das nächste Kapitel nach dem „Projekt Rüttenscheid“ (Neuauflage für des Rüttenscheid-Fest). „essen diese“ schmeißt die nächste große Party in Essen. Bei dem Rave am Freitagabend (29. September) erwartet dich ein alter Bekannter.

„Essen diese“: Das hat es noch nie gegeben

Dieses Mal veranstalten die Macher der Instagram-Seite eine Open-Air-Disco zur Eröffnung des „Essen light Festivals“ (29. September bis 8. Oktober). Wieder umsonst, wieder draußen, nur dieses Mal eben auf dem Kennedyplatz im Herzen der Innenstadt. Dabei wird nach Angaben der Essen Marketing GmbH (EMG) erstmals die Zusammenarbeit mit „essen diese“ sichtbar.

„Die EMG und wir haben viel gemeinsam“, sagen die Macher von „essen diese“. „Wir werben beide für unsere Stadt, nur auf vollkommen unterschiedliche Art und Weise. Während wir regelmäßig den Finger in die Wunde legen, wirbt ‚Visit Essen‘ mit den schönsten Seiten der Stadt. Was uns eint, ist die Liebe für die Stadt Essen und dass wir etwas für die Leute bewegen wollen.“

Alle Infos zur „essen diese“-Party

Genau wie das „Essen Light-Festival“ soll der Eintritt zur Party am Kennedyplatz frei sein. „Jeder kann kommen, deshalb passt es auch gut zu uns. Gemeinsam mit der EMG werden wir den Leuten einfach eine geile Party schenken“, versprechen die Macher der Instagram-Seite, die mittlerweile für deutlich mehr als nur Memes steht. Die Meute wird am Freitagabend ab 19.30 Uhr von DJ La Frise vom Kollektiv Statik angeheizt, der seine Elektro-Musik bereits im „club diese“ auflegte.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit ,essen diese‘ Partyfeeling in das Essen Light Festival zaubern. Die Menschen sollen sich treffen und gemeinsam eine gute Zeit erleben. Das ist der Anspruch von ‚essen diese‘ und der EMG“, sagt EMG-Geschäftsführer Richard Röhrhoff. Wer nach Ende der Party auf dem Kennedyplatz um 23 Uhr noch nicht genug hat, kann anschließend in den Clubs und Bars in Essen weiterfeiern.